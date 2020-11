Nieft Workshoppen a Mentoring gouf awer och een e bësse méi aussergewéinlechen, handfeste Projet lancéiert, deen dës Woch op en Enn geet.

Hei ass et dorëms gaangen, mat unzepaken an zesummen eppes opzebauen. D'Monica Camposeo war fir eis op de Chantier kucken.

Si hunn all en ënnerschiddleche Parcours, praktesch Erfarung am Bau hat kee vun hinnen. Ma dat, wat si verbënnt ass d’Sich no enger Aarbecht. An dat ass virun allem an enger Pandemie net einfach. Dozou d'Silene Dos Santos Rocha, studéiert Innenarchitektur:

„Wann ee vun der Schoul kënnt, brauch een Erfarung, mee wann ee net schafft, dann kann een och keng Erfarung hunn. Et ass dat, wat wierklech schwéier ass, wann een Aarbecht sicht. Ech hunn elo eng Plaz am Cactus fonnt. An och wann dat just befristet ass, et ass scho gutt, fir dass ech net doheem sëtzen. Well wann de Projet elo eriwwer ass, dann géing ech awer doheem sëtzen an ech fannen, dass dat da scho gutt ass, dass ech dat fonnt hunn.“

A genee dat ass de But vum Pilotprojet "Empower Young People". Duerch d‘Zesummenaarbecht kruten déi Jonk déi néideg Motivatioun, fir trotz Pandemie weider no enger Aarbechtsplaz ze sichen. Virum Pilotprojet wier et ville Participanten awer net gutt gaangen, sou d'Ariane Toepfer, Coach a Gerante Youth & Work.

„Hei si Jonker, déi schonn zanter Joren aarbechtslos sinn. Si sinn doheem isoléiert. Och wa si en Ofschloss hunn, fanne si keng Aarbecht a wat méi Zäit vergeet, wat si an d’Laangzäitaarbechtlosegkeet rutschen.“

Dat ass haut kee Problem méi: praktesch all d’Participanten hunn entweder eng Plaz fonnt oder sinn an der leschter Phas vun hirer Bewerbung.

6 Woche laang hunn 12 Jonker um Chantier vum Äerdschëff zu Réiden matgehollef. Hei entsteet en ëffentlecht an ökologescht Gebai, dat zanter Joren zum Deel och vu ville verschiddene Benevole gebaut gëtt. An dëst Team goufen déi Jonk vu Youth & Work integréiert. Ouni Bau-Erfarung am Ufank net einfach, ma d’Méi hätt sech gelount, seet d'Annick Meiers, Coordinatrice Äerdschëff:

„Wann ee kuckt, wéi déi Jonk am Ufank waren a wéi si elo sinn, da kruten si ganz vill Selbstbewosstsi bäi. An och e Perspektivewiessel, dass si net esou eleng sinn an hire Gedanken. Doduerch, dass si praktesch geschafft hunn an e Resultat gesinn, hu si och gemierkt, dass si zesummen eppes opbaue kënnen.“

Obwuel déi Jonk zum Deel a ganz anere Beräicher eng Aarbecht sichen, hu si vum Projet vill geléiert.

De Claude Wagener: „Wéi een nohalteg Materialie benotzt, wat et fir Optioune ginn, ausserhalb vum traditionelle Bauen.“

De Joé Richartz: „Et war och interessant déi dréche Mauer ze bauen, dat hat ech nach ni gemaach. An hei konnt ech nei Saachen ausprobéieren.“

D'Silene Dos Santos Rocha: „Mir hunn dat mega gutt gemaach, ech sinn mega stolz drop!“