An enger urgenter parlamentarescher Fro huet den DP-Deputéierte Guy Arendt d'Decisioun vum Verbuet vun der Klappjuegd hannerfrot.

Mat den neie Covid-Restriktiounen, déi dës Woch gestëmmt goufen, sinn och all geplangte Klappjuegte bis de 15. Dezember verbueden. An enger urgenter parlamentarescher Fro hannerfreet den DP-Deputéierte Guy Arendt dës Decisioun a gëtt ze bedenken, datt souwisou d'Juegd den 20. Dezember op verschidden Zorte Wëld zougaange wier.

Ze fäerte wier elo, datt mat dësem Verbuet vun de Klappjuegten d'Ziler vun den Ofschéisspläng net géifen areecht ginn, och wier en Zouhuele vun de Wëldschied ze fäerten.

An hirer Äntwert argumentéiert d'zoustänneg Ministesch Dieschbourg de Verbuet vun de Klappjuegten a klasséiert d'Juegd deemno als "Fräizäitaktivitéit".

D'Ministesch geet nach weider an hirer Iwwerleeung a stellt d'Juegd als rekreativ Aktivitéit mam Sport gläich - deemno missten d'Covid-Restriktioune wéi am Sport applizéiert ginn, well jo och bei Klappjuegte géife vill Kläpper a Jeeër beienee kommen. D'Restriktioune sollen esou sozial Kontakter verhënneren - ergo misst dee Kontakt och op der Juegd verhënnert ginn.

Wat d'Zeréckbezuele vun de Wëldschied ugeet - sou wier et um Piechter vum Juegdlous, fir dem Proprietär vum Bësch oder Feld dës z'iwwerweisen, sou nach d'Carole Dieschbourg.

Datt d'Ministesch d'Klappjuegd als Fräizäitaktivitéit gesäit ass guer net nom Goût vun der Bauerenzentral, déi d'Argumentatioun vun der grénger Ëmweltministesch absolut net kann novollzéien.

Absënns d'Schied duerch Wëllschwäin hätten op ville Flächen am Land en Ausmooss ugeholl, dee finanziell ganz schwéier nach ze droe wier - duerfir misst onbedéngt de Bestand vu Wëllschwäin reduzéiert ginn - am effikassten iwwert d'Klappjuegd.