Op Silvester gëtt gären emol Freedefeier ofgeschoss. Ma ouni Autorisatioun vun der Gemeng, ass dëst op ville Plazen net erlaabt.

Zu Ierpeldeng un der Sauer huet de Buergermeeschter decidéiert, datt Freedefeier net autoriséiert gëtt.

Feelt är Gemeng an eiser Oplëschtung?

Deelt eis mat, op är Gemeng Freedefeier dëst Joer erlaabt oder net. Schéckt dofir einfach eng Mail un "ofgesot@rtl.lu", am Beschte mam Communiqué, dem Schreiwes oder der Internetsäit vun ärer Gemeng, wou een dës Informatioune fënnt.

Sollt är Gemeng net an dëser Lëscht stoen, frot am Beschte bei hinnen no, ob et an ärer Géigend erlaabt gëtt, fir Freedefeier ofzeschéissen.