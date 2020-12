Fir d'Piraten an déi Lénk ass et dann och wichteg, datt d'Impfen op fräiwëlleger Basis wäert passéieren.

Prinzipiell wier ee frou, iwwerhaapt emol informéiert ginn ze sinn, iwwert dat, wat d'Regierung a Punkto Impf-Strategie geplangt huet, ma et géifen nach vill Froen onbeäntwert bleiwen, esou den allgemenge Fazit vun den Deputéierte vun der Oppositioun. Bei der CSV begréisst een awer op alle Fall, dass d'Käschte fir de Vaccin vum Staat wäerten iwwerholl ginn, wéi d'Fraktiounscheffin Martine Hansen erkläert.

Extrait Martine Hansen

„Prinzipiell si mir elo mol einfach frou, dass mir informéiert gi sinn. Mir hunn dat jo och scho méi laang gefrot gehat. Mir sinn och frou, dass de Vaccin gratis gëtt. Mir haten déi lescht Woch esou eng Motioun an der Chamber, déi ass leider refuséiert gi gewiescht vun der Majoritéit. Mä dat ass egal, d'Haaptsaach d'Resultat ass do an de Vaccin wäert gratis si fir d'Leit.“

Och bei de Pirate wär ee frou gewiescht, éischter informéiert ze ginn, an net eréischt annerhallef Stonn ier de breede Public informéiert gëtt. Allgemeng ass ee bei der Piratepartei awer mat de grousse Linne vun der Regierungsstrategie d'Accord, erkläert den Deputéierte Sven Clement.

Extrait Sven Clement

„Fir eis evident, dass sougenannt Frontline Workers, also souwuel d'Fleegepersonal an de Spideeler, wéi och an den Altersheemer an an anerer Fleegesecteure, prioritär solle geimpft ginn. Et soll fräiwëlleg sinn, dat ass ganz kloer. Do si mir och frou, dass d'Regierung déi selwecht Pist ageschloen huet. An da soll et no Vulnerabilitéit goen. Mir wëssen awer haut, dass Vulnerabilitéit net ganz trivial ass, fir festzestellen. Mir hu mëttlerweil 17 Järeger, déi op der Intensivstatioun leie mam Covid-19, dat heescht, et kann een net einfach nëmme soen, mir huelen den Alter a gi vun uewen no ënnen erof.“

Dat wat d'Regierung presentéiert hätt, wier nach keng komplett Strategie, ma et wieren awer schonn eng Rei gutt Elementer dran, esou de Fazit vum Deputéierte vun déi Lénk, Marc Baum. Hie begréisst, dass d'Impfung soll fräiwëlleg sinn, d'Käschten dofir vum Staat wäerte gedroe ginn an dass fir d'éischt d'Personal am Gesondheets- a Fleegesecteur soll geimpft ginn.

Extrait Marc Baum

„An dann, eppes Véiertes, wou mir och mengen, dass dat an déi richteg Richtung geet, dat ass, dass d'Regierung sech bewosst ass, dass zu Lëtzebuerg eben net nëmme Lëtzebuerger wunnen, liewen a schaffen, mä eben och eng 200.000 Frontalieren. An dass zumindest mëttelfristeg geplangt ass, alleguer d'Leit ze impfen. Dat mécht jo och soss kee Sënn am Santéssecteur, wou mir wëssen, dass iwwer d'Hallschent vun de Leit net Lëtzebuerger sinn. Wann een do eng gewësse Reaktivitéit wëll hunn, da brauch een natierlech och d'Frontalieren an dofir menge mir, dass déi 4 Elementer, déi nach ëmmer keng Strategie sinn, mä awer zumindest en Ufank, deen an déi richteg Richtung weist.“

Wéini déi éischt Impfstoffer zu Lëtzebuerg kéinten ukommen, ass nach ëmmer net zu 100 Prozent gewosst, ma et dierft een dee Prozess fir Vaccinen ze préiwen, déi op den europäesche Marché solle kommen, op kee Fall iwwerstierzen, esou den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. Deemno dierften déi zoustänneg Autoritéiten net ënner Drock gesat ginn.

Extrait Fernand Kartheiser

„Et geet hei ëm d'Gesondheet vun de Leit a mir däerfen net ee reelle Gesondheetsrisiko, dee mir am Abléck hunn, nämlech déi Covid-Infektiounen an déi Krankheet ersetzen duerch net gepréifte Medikamenter, Impfstoffer, oder net genuch gepréiften Impfstoffer, déi dann och eventuell kéinten Nodeeler fir d'Leit matbréngen. Also mir musse ganz gutt oppassen a mir mussen déi Institutiounen, déi déi Verantwortung droen a voller Onofhängegkeet an ouni Zäitdrock schaffe loossen. Et ass eis méi wichteg, dass d'Gesondheet vun de Leit protegéiert gëtt, wéi dass mir elo probéieren, iwwerstierzt an eng Normalitéit zeréckzekommen op Käschte vu Gesondheetsrisiken, déi mir net wëllen.“

Wärend ee beim ADR begréisst, dass d'Impfunge fräiwëlleg sinn, freet een sech awer wéi wäit dat anzehalen ass. Wéi eng Konsequenzen huet et fir Leit, déi sech net wëllen impfe loossen, zum Beispill am Gesondheetssecteur oder och am Tourismus. An der Reesbranche denke verschidden Entreprisen ëmmerhin doriwwer no, eng Impfung als Viraussetzung festzeleeën, fir zum Beispill an de Fliger dierfen ze klammen.

En Dënschdeg de Moien kënnt d'Santéskommissioun vun der Chamber zesummen, fir iwwert déi presentéiert Impf-Strategie ze diskutéieren. Mëttes ass dann eng Heure d'actualité an der Plenière zu deem Thema. Den Avis vum Ethikrot haten d'Deputéiert allerdéngs bis ewell nach net virleien.