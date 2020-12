Am Regierungsrot gouf e Freideg d'Impfstrategie géint de Coronavirus guttgeheescht.

De Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert hunn e Freideg op enger Pressekonferenz d'Impfstrategie fir de Grand-Duché presentéiert an Detailer dozou bekannt ginn.

Et stäipt ee sech bei der Impfstrategie ënnert anerem op den Avis vun der Ethik-Kommissioun, besonnesch wat déi Kategorië vu Leit betrëfft, déi prioritär solle geimpft ginn.

De Premier Xavier Bettel huet och op eis Nofro hin op der Pressekonferenz betount, datt een um Freideg nach net ka soen, wéi et nom 15. Dezember viru geet. Dat heescht, ob de partielle Lockdown verlängert gëtt oder net. Och wéi d’Bestëmmunge fir Chrëschtdag sinn, kéint een elo nach net soen. Dat wier puer Spekulatioun. Et misst een ofwaarde bis déi aner Woch, bis ee gesäit, wéi d’Zuele sech entwéckelen an da misst d’Regierung Decisiounen huelen.

Keng Impfflicht an Impfung wäert gratis sinn



D'Impfe wäert net obligatoresch ginn an et wäert gratis sinn.

Prioritéit kréien d'Leit aus dem Gesondheetssecteur, respektiv an den Alters-a Fleegeheemer, well si de meeschte Kontakt mat vulnerabele Persounen hunn.

Vulnerabel Leit sollen eventuell direkt nom Gesondheetspersonal geimpft ginn. De Premier huet betount, datt hie sech selwer géif impfe loossen, wann et u sengem Tour wär, dat aus Solidaritéit. Hien huet och d'Leit opgeruff, dat selwecht ze maachen, fir esou séier wéi méiglech nees an eng Normalitéit zeréckzekommen. Hei wier d'Impfung en Deel vun der Léisung.

Déi weider Schrëtt hänken da vun der Quantitéit u Vaccinen, déi ee geliwwert kritt, a vum Timing vun deene Liwwerungen of. Do hält ee sech un d'Analyse vun der zoustänneger EU-Autoritéit EMA. Dorunner hänkt och all de Rescht vum Liwweren, bis effektiv geimpft ka ginn.

Mir wëllen eis déi néideg Zäit loossen, fir ee sécheren Impfstoff ze hunn.

Lëtzebuerg wëll op alle Fall prett sinn, esou de Premier Bettel, egal ob den Datum elo eng Woch éischter oder méi spéit ass. Den Ament gesäit et esou aus, wéi wann den Avis vun den EU-Experte fir Enn 2020, Ugangs 2021 ass.

5 Impfzentren an zwou Phase geplangt



Deen éischten Zenter kënnt an den Zentrum, dono een an de Süden, wa méi Impfstoffer do sinn. An der Phas 1 ass een Impfzenter am Zentrum an der Hal Victor Hugo um Lampertsbierg Mëtt Dezember prett, fir d'Dieren opzemaachen. An der Phas 2 wäert een Impfzenter am Süden op de Belval, am Norden op Ettelbréck an nach een op de Findel kommen. Am Osten ass een aktuell nach am Gaangen, en Zenter ze sichen. Déi zweet Phas gëtt declenchéiert, soubal genuch Impfdosen zur Verfügung stinn. Aktuell hätt een, zesumme mat der EU, genuch Impfunge bestallt, fir ëm déi 880.000 Leit kënnen ze impfen.

An den Impfzentere wäerten Doktere vun der AMMD schaffen, awer och Leit aus der Fonction publique, déi déi néideg Ausbildungen hunn. Och kënne sech aner Leit mat de richtege Qualifikatiounen nach ëmmer via Govjobs an d'Reserve sanitär mellen. Wéi vill Leit genau an all den Zentere schaffen, wosst d'Paulette Lenert net.

Impfung via Invitatioun

D'Impfunge ginn deels via Invitatioun organiséiert. Et kritt een e perséinleche Code geschéckt, mat deem een iwwer Guichet.lu e Rendez-vous kann huelen. De Bréif an de Code huet eng Gültegkeet vun zwou Wochen.

Et wäert awer och méiglech sinn, de Rendez-vous iwwer Telefon ze huelen, fir déi Leit, déi net mam Guichet.lu schaffen.

De Rendez-vous fir déi 2. Impfung géif een dann och automatesch um 1. Rendez-vous kréien.