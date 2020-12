Sou ass en oppene Bréif un d'Deputéiert vun de 5 Syndikater an Associatiounen aus dem psycho-sozialen Enseignementsberäich iwwerschriwwen.

Hannergrond ass eng geplangte Reunioun tëscht hinnen an dem Claude Meisch e Méindeg, déi kuerzfristeg verluecht gouf. De Minister géif ëmmer nees mat faulen Argumenter evitéieren, fir d'Personal-Vetrieder ze gesinn.



Et géif een einfach virun ee Fait accompli gestallt ginn. Op Käschte vun der Qualitéit vum Unterrecht an der prise en charge vu Schüler mat spezifesche Besoinen. Wann de Minister esou weider géif maachen, da misst d’Fro erlaabt sinn, wéi laang hien nach als Minister ze droe wier.

PDF: Oppene Bréif un d'Deputéiert vun SPEBS/CGFP, SLEG/CGFP, ALEE/CGFP, APPSAS, APCCA/SEW/OGBL