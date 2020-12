Vun e Méindeg op en Dënschdeg ass Schnéi gefall. Op deenen enge Plaze méi, op deenen anere manner. Och um Kierchbierg louch eng wäiss Couche.

Déi eng oder aner Schnéiflack ass an den Owesstonnen am Norden net auszeschléissen. An der Nuecht ass et gréisstendeels dréche bei -3 bis 0 Grad. Fir e Mëttwoch de Moie si Schauere gemellt, op de Koppe kéint et awer schneien, mä grouss Quantitéite sinn net ze erwaarden.