E Mëttwoch kënnt d'Regierung fir hire Conseil beieneen, wou déi rezentst Corona-Entwécklungen ënnert d'Lupp geholl ginn.

Am Raum steet natierlech e méiglecht Verlängere vun de Covid-Restriktiounen och nom 15. Dezember an deemno och fir d'Feierdeeg. D'Decisioune vun der Regierung dierften dann e Mëttwoch am Nomëtteg vun de Ministere Bettel a Lenert bekannt gemaach ginn, nodeem de Chamber-Büro an d'Presidentekonferenz an d'Bild gesat goufen.

RTL-Informatiounen no weist den Ament näischt drop hin, datt d'Lockdown-Mesurë méi labber gemaach ginn. Datt punktuell Mesurë komme kéinten, fir datt d'Famillje beienee kënne kommen, fir sech fir d'Feierdeeg ze gesinn, schéngt awer keng Optioun fir d'Regierung ze sinn. E breet Opmaache vun de maximale Persounen-Limitatiounen ass eise Sourcen no net virgesinn.

Den Avis vum nationalen Ethik-Comité louch den Deputéierten den Dënschdeg de Moien och an der Chamber-Santéskommissioun vir. Hei huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert dann och d'national Impftrategie presentéiert.

Iwwert d'Fraktiounen ewech gouf et e breede Support fir dës Strategie, et gouf op Detailfroen den Dënschdeg de Moie geschafft.

Avis vun der Ethikkommissioun

Den Avis vun der Ethikkommissioun ass eng Momentopnam, dat betount den Dënschdeg de Moien d'Presidentin vum CNE, d'Julie-Suzanne Bausch.

Prioriséiert ginn, fir eng Impfung proposéiert ze kréien, soll d'Santés- an Hygiènespersonal, dat och direkt mam Covid-Patient schafft. Dës Persoune solle kënnen, wa si et wëllen, sech mat engem Vaccin schützen. Esou soll och d'Stabilitéit vum Gesondheetssecteur, op dee mir all fir ënnerschiddlech Grënn zeréckgräifen, garantéiert ginn.

Well sech fir déi éischt Liwwerung vum Impfstoff nëmmen eng ganz limitéiert Unzuel vun Dosen erwaart gëtt, sollen dës Dosen och fir eng konkret Persounegrupp agesat ginn. Et hätt ee net wëlle bannent enger Persounegrupp mussen decidéieren, wie fir d'éischt e Vaccin ugebuede kritt.

D'Fräiwëllegkeet vun der Impfstrategie wier immens wichteg, esou d'Presidentin vum CNE. Et soll transparent informéiert ginn, fir dass jidderee säi Choix treffe kann.

Well bannent den nächste Wochen nëmme wäerte limitéiert Covid-Vaccinen hei am Land zur Dispositioun stoen, proposéiert den Nationalen Ethikrot a sengem Avis eng "utilitaristschesch" Approche, wat bedeit, datt e Maximum muss gemaach ginn, fir dee gréisst méiglechen Deel vun der Populatioun ze impfen.

Alles misst also dru gesat ginn, fir d'Zuel vun den Doudegen erofzesetzen a méiglechst vill Mënscheliewen ze retten.