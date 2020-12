Dat war den Tenor den Dënschdeg de Moien am Landwirtschaftsministère.

Am Kader vum Buchstellentag hunn den Agrarminister Romain Schneider an d‘Vertrieder vum Service d‘Economie rural de Point gemaach.

D‘Resultater am Secteur sinn an der Moyenne - par Rapport zu zejoert - ëm 3,5 % zeréckgaangen.

Allgemeng wier de Secteur bis ewell mat engem bloen Aen duerch d‘Corona-Kris komm.

Wat d‘Situatioun mat de Präisser fir Schwéngefleesch an och Rëndsfleesch ugeet, do géing et en Dialog mat de concernéierten Acteure ginn, fir ze kucken, wou ka gehollef ginn.