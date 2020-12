Den Educatiounsministère huet en Donneschdeg den Owend d'Infektiounszuele vun der leschter Woch an de Schoule matgedeelt.

Alles an allem goufen an der Schoul eng 758 Infektiounen tëscht dem 30. November an dem 6. Dezember festgestallt. Et huet sech an de meeschte Fäll ëm isoléiert Infektiounen an enger Klass gehandelt, mat 641 Fäll.

83 Infektioune goufen am Zenario 2 gezielt, bei deem et maximal 2 Fäll pro Klass gouf.

20 Infektioune ginn dem drëtten Zenario zougerechent, deen 3 bis 5 Fäll pro Klass erfaasst.

An da gouf et och d'lescht Woch zwou Infektiounsketten an zwou Grondschoulklassen. An den zwee Gebaier wier hei fir d'alleréischt eng Infektioun vun engem Enseignant festgestallt ginn. An den Tester, déi doropshi gemaach goufen, goufen op béide Plaze 7 Schüler positiv getest.

Zanter dem 30. November sinn d'Schüler an d'Schülerinne vu Quatrième un eng Woch iwwert déi aner am Homeschooling.

Communiqué

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 30 novembre et le 6 décembre 2020 (10.12.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental / primaire et secondaire public et privé et des centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire du Luxembourg.

Dans la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020:

641 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans les écoles et lycées publics et privés et dans les centres de compétences (scénario 1 : élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école).

83 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans les écoles et lycées publics et privés (scénario 2 : maximum deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).

20 cas positifs de type scénario 3 ont été relevés dans les écoles et lycées publics et privés (scénario 3 : trois à cinq cas positifs dans une classe).

deux scénarios 4 sont apparus (scénario 4 : chaine d'infection au sein d'une école : plusieurs classes concernées ou une classe avec plus de cinq cas).

Le détail de la situation entre le 30 novembre 2020 et le 6 décembre 2020 est repris dans le communiqué ci-après.