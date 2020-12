Wéi et heescht, wär ee vun de Grënn wuel kloer de Loyer, mat deem een net méi averstane wär, heescht et dem Paperjam no.

Déi Geschäfter, déi nach wäerten iwwreg bleiwen, sinn déi am Auchan um Kierchbierg, an der Belle Etoile an op der Cloche d'Or, also alleguerten a gréissere Supermarchéen. 33 Salariéen si betraff, ma wäerten awer net entlooss ginn, mä kommen an anere Geschäfter ënner, esou och den OGBL.