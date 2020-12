Mir mussen d'Fonction Publique virun enger schläichender Privatiséierung schützen, war den Haaptmessage op der Coférence des comités.

An de leschte Méint si jo 3 Gesetzestexter op den Instanzewee gaang fir Schlësselposten a vereenzelte Verwaltungen a Lycéeën och fir Kandidaten aus dem Privat-Secteur opzemaachen. Dat gouf vun Ufank un kritiséiert, ma lo ginn staark Geschützer erausgeholl.

Déi eenzel Gesetzesprojeten, an deene weder Beruffserfarung nach Fachkompetenz eng Roll spille géingen an dem politesche Klientelismus entgéint kéimen, wären all ouni Récksprooch mat der CGFP ausgeschafft ginn. Esou d'CGFP, déi virun 2 Wochen eng Entrevue d'Urgence beim Staatsminister ugefrot hat. De Steve Heiliger - Generalsekretär: "Do ass keng Reaktioun komm, mol keen Accusé de réception. Mir bedaueren dat. An dofir hu mer decidéiert als CGFP an dëser Fro e generelle Litige ze maachen. Da musse se mat eis schwätzen, da komme se un de Verhandlungsdësch an da ginn déi Gespréicher gefouert.

D'Annonce gouf vun de Presidente vun de 65 Ënnerorganisatiounen ënnerstëtzt. D'Fuerderunge vun der Staatsbeamtegewerkschaft un de Premier si kloer. All d'Gesetzesprojeten, déi virgesinn, Spëtzeposten och fir Leit aus dem Privatsecteur opzemaachen, missten zréckgezu ginn. An an Zukunft dierft et och net méi zu esou Situatioune kommen.

D'CGFP wär net op d'Streikprozedur aus, esou de CGFP-President Romain Wolff. Esou hofft een, datt de Premier sech awer nach bereet weist fir eng Entrevue, datt et guer net muss bis an d'Conciliatioun goen.

Nieft der Angscht virun der Privatiséierung vum ëffentlechen Déngscht huet d'CGFP weider Prioritéiten. Wéi en neit Reglement fir den Télétravail an d' Ofschafung vum Bewäertungssystem.

Wat d'Punktwäerterhéijung am Kader vun de Verhandlunge vum Accord salarial ugeet, wär et kloer, datt een d'Fuerderung vu virun engem Joer net méi kéint bäibehalen.