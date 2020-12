An der Chamber gëtt en Dënschdeg dat neit Covid-Gesetz debattéiert, mat deem d'Restriktioune jo vun elo bis de 15. Januar verlängert ginn.

Domadder bleiwen d'Caféen an d'Restauranten zou, grad wéi Kinoen, Theateren, Fitnesszenteren a Schwämmen. De Couvre-Feu tëscht Owes 11 a Moies 6 bleift och weiderhi bestoen an et däerfe just 2 Leit aus dem selwechte Stot bei een aneren Heem goen.

Eng nei Mesure am Gesetz ass, dass jo elo ënner anerem verbuede gëtt, fir an der Enceinte vun Akafszenteren, vu Geschäfts-Galerien, der Gare oder dem Fluchhafen z'iessen. Donieft musse mat den Ännerunge vum Covid-Gesetz, d'Grande Surfacen, déi eng sougenannten "Galerie marchande" hunn, bannent 3 Deeg nodeems d'Gesetz gestëmmt gëtt, e sanitäre Protokoll ofginn, deen da vun der Santésdirektioun muss ofgeseent ginn.

De Mars di Bartolomeo

De Rapporter vum neie Covid-Gesetz Mars di Bartolomeo erkläert: „An dem Protocole sanitaire muss och d'Zuel vun de Cliente festgeluecht sinn, déi am Centre commerciale kënne gläichzäiteg empfaange ginn, grad wéi déi sanitär Moossnamen, déi mussen agehale ginn. Dëst muss dann an de verschiddenen Entréeë vun den Akafszenteren affichéiert ginn, sou dass se gutt ze gesi sinn. Weider muss e Konzept fir d'Gestion des flux, also wei den Zoufloss vu Leit ka gereegelt ginn, ouni dass een iwwer den Anere fält, en place gesat ginn an den Entréeën an an de Sortien, mä och bannen am Centre commercial, fir sécher ze sinn, dass iwwerall Sécherheets- a Schutzmoossnamen agehale ginn. Dëse Protocole sanitaire ass wei gesot obligatoresch.“

Wann d'Grande Surfacen sech net géingen drun halen, da wieren och Strofe virgesinn, sou den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo.

Ferm Kritik gouf et iwwerdeems vun der CSV. D'Mesurë wären inkoherent an d'Leit géingen se einfach net verstoen. D'Realitéit wier déi, dass Lëtzebuerg europawäit, wann net souguer weltwäit mat Spëtzereider wier, wat d'Neiinfektiounen an d'Zuel vu Covid-Doudegen ugeet an dat op d'mannst bei den entwéckelte Länner, sou de Claude Wiseler. Et hätt ee lescht Woch méi Intensiv-Better beluecht gehat wéi nach de 17. Oktober, den 28. Oktober oder de 25. November – dat sinn d'Datumer vun de leschte Covid-Gesetzer.

De Claude Wiseler

„An dat mécht mech rosen“, sou den CSV-Deputéierten: „Dir hutt déi roueg Méint net benotzt fir eng uerdentlech Strategie hinzekréien. Dir wousst, an dir sot et selwer, dass eng 2. Well géing kommen an dir hutt se net virbereet. Mir hunn iech gefrot, virun der Vakanz schonn, dir sollt e Stufeplang maachen, wou der lues a lues opzielt a wat fir engen Etappe wat fir eng Moossname kommen. Den ass net gemaach ginn. Mir hunn iech am Abrëll scho gefrot dir sollt Virbereedunge fir ee Covid-Spidol maachen oder wann dir dat léiwer hutt, een Net-Covid-Spidol, dat heescht wou keng Kranker dra sinn. Mir hunn iech gefrot à multiples reprises fir eng Tracing-App ze maachen. Dat ass alles ofgeleent ginn. Mir hunn iech gefrot fir eng Gesamt-Strategie zum Schutz vun den eeleren a vulnerabele Leit ze maachen, déi am Oktober net do war, wou mer se gebraucht hätten. Mir hunn iech schonn am September gefrot fir eng Maskeflicht anzeféieren. Och dobaussen am ëffentleche Raum, wou vill Leit zesumme sinn. Och dat ass senger Zäit einfach ofgeleent ginn a wéi dir et gemaach huet, ass et vill ze vill spéit komm. Mir hunn iech eng ganz Réi Moossnamen an der Education nationale gefrot heibannen, a Pressekonferenzen a Motiounen. Si sinn all heibannen ofgeleent ginn.“

Dat neit Covid-Gesetz wäert just mat de Stëmme vun der Regierungs-Majoritéit ugeholl ginn.