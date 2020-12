Lëtzebuerg kritt jo an enger éischter Phas 9.700 Dosissen.

Well all Persoun 2 Mol muss geimpft ginn, kënnen zu Lëtzebuerg domat ronn 4.850 Persoune geimpft ginn. E Méindeg fänkt d'Impfcampagne am Impfzenter an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg un. Hei ginn dann iwwer 3 Deeg all Dag 430 Leit vum Gesondheets- a Fleegepersonal aus de Spideeler an Altersheemer geimpft. Duerno mécht den Zenter seng Dieren erëm zou. Dat bis den 18. Januar, fir dëse Leit dann hir 2. Dosis ze sprëtzen.

An Däitschland an a Frankräich koum e Samschdeg de Moien d'Nouvelle, datt déi éischt Liwwerunge vum Impfstoff ukomm sinn.