An engem Artikel vu Reporter steet déi „komplizéiert Relatioun“ tëscht dem Ex-Minister Etienne Schneider an dem Immobiliëpromoteur Flavio Becca am Fokus.

Och den Impakt vun dëser Relatioun op e kontroverséierte Projet vum Verdeedegungsministère gëtt am Artikel ënnert d'Lupp geholl. Den Deputéierte vun de Pirate Sven Clement wollt an enger parlamentarescher Fro Äntwerten op verschidde Punkten, déi am Artikel opgeworf ginn.

Kontrovers ëm Benotzung vum Darwin-Building op der Cloche d'Or (1) / Rep. Annick Goerens

Ëm wat geet am Artikel vu "Reporter" aus dem November?

Schonn 2014 mam sougenannten Zukunftspak hat den zoustännege Minister Etienne Schneider wëlles, fir d'Servicer vum Etat major vun der Arméi, dem Geheimdéngscht Srel, d'Direktioun vun der Defense, der bannenzeger Sécherheet an der Police an engem Gebai ze regroupéieren. De Finanzminister Gramegna gouf du beoptraagt, fir um Marché no enger passender Immobilie ze sichen. 2018 ass d'Sich op en Enn gaangen, sou steet et am Artikel vu Reporter. Et hätt een d'Gebai Darwin op der Cloche d'Or an d'A gefaasst. Een Immeuble mat iwwer 5.000 Meter Carré, dee vu Grossfeld PAP developpéiert gouf, wou de Flavio Becca den Haaptaktionär ass. Donieft gehéiert dem Immobiliëpromoteur awer och d'Sociétéit T-Comalux, déi dem Minister Etienne Schneider, deem säi Ministère jo op der Sich war no engem neie Gebai, e Penthaus vu ronn 170 Meter Carré verlount, fir just 3.000 Euro de Mount. Normalerweis wär de Marchéspräis awer bal dat duebelt, sou steet et am Artikel vum Véronique Poujol.

Op alle Fall hätt et awer och schonn deemools Retizenze gi vun der Arméi wéinst Sécherheetsbedenken. D'Gebai wier ze grouss an de Standuert, direkt nieft engem Akafszenter, wier net ideal. Och d'Stad Lëtzebuerg wier net begeeschtert gewiescht, fir Gitter z'installéieren, fir d'Gebai ze securiséieren. Do wier soss e reegelrechte Bunker entstanen, matzen op der Cloche d'Or, sou heescht et am Artikel.

Op Reporter.lu ass dann och ze liesen, dass sech déi Responsabel am Ministère a bei der Arméi och Gedanken iwwer de Kontrakt gemaach hunn, dee se misste mam Investissementsfong Grossfeld agoen, well d'Gebai bal 60 Milliounen Euro géing kaschten. All ëffentlechem Investissement iwwer 40 Milliounen Euro muss awer iwwer e Gesetzprojet gestëmmt ginn. Aus deem Grond géing dacks iwwert eng Prozedur vu Locatiouns-Vente gefuer ginn. Eng gängeg Prozedur beim Staat, fir ënnert dem Radar vu 40 Milliounen Euro ze bleiwen, schreift d'Véronique Poujol. D'Loyeren, déi bezuelt goufen, gi jo da vum schlussendlechen Akafspräis ofgezunn. Dës Optioun wier och fir de Projet op der Cloche d'Or zeréckbehale ginn.

Kontrovers ëm Benotzung vum Darwin-Building op der Cloche d'Or (2) / Rep. Annick Goerens

De Pirat Sven Clement wollt vum aktuelle Verdeedegungsminister Bausch, der Gesondheetsministesch Lenert an dem Finanzminister Gramegna wëssen, wéi vill Gebaier schonn zanter 2013 mat sou enger Prozedur Location-Vente kaaft goufen. Firwat d'Defense schlussendlech net an d'Gebai Darwin geplënnert ass, ma dofir awer Servicer vum Gesondheetsministère an op si een Interessekonflikt an dësem Projet vum fréiere Minister Schneider géinge gesinn.



Op déi lescht Fro gouf et keng konkret Äntwert. Just, dass ee keng Kenntnisser iwwer Diskussiounen am Verdeedegungsministère wärend der leschte Legislaturperiod iwwer d'Gebai Darwin hätt.



Direkt am Ufank präziséieren d'Ministeren awer, dass et sech net ëm eng Location-Vente handelt, ma ëm een Lokatiounskontrakt mat enger Option d'achat. Dat wär eng gängeg Optioun, déi et dem Staat géing erlaben, net éiweg un e Lokatiounskontrakt gebonnen ze sinn, mä iergendwann och Proprietär kënnen ze ginn. Tëscht 2013 an 2020 hätt de Staat esou bei 10 gelounte Gebaier seng Option d'Achat gezunn, dorënner 2x fir d'Cité policière zu Sandweiler.



Wei de François Bausch am Dezember 2018 de Verdeedegungsministère iwwerholl huet, hätt hie sech de Projet ugekuckt an direkt gesinn, dass en net adequat wier fir d'Defense. Donieft wéilt ee bei engem Projet mat esou enger Envergure net just Locataire mat enger Option d'Achat sinn, ouni de Kaf schonn am Virfeld duerch e Gesetz autoriséieren ze loossen.

Dem Koalitiounsaccord no soll d'Villa Louvigny jo an Zukunft e Kreatiounssite gi fir Artisten, och den Concertssall soll nees fir seng ursprénglech Funktioun benotzt ginn. Deemno huet den Gesondheetsministère no engem passende neie Gebai gesicht an d'Gebai Darwin op der Cloche d'Or hätt sech als passend Alternativ ugebueden. D'Defense hätt iwwerdeems decidéiert, fir déi speziell erfuerdert Sécherheetsmesure falen ze loossen an een normaalt Bürosgebai ze plangen, sou steet et an der Äntwert op déi parlamentaresch Fro vum Sven Clement.