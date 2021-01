Virun 100 Joer hunn 18 Delegéiert vun der kommunistescher Fraktioun de Kongress vun der Sozialistescher Partei zu Déifferdeng ënner Protest verlooss.

Et war d'Gebuertsstonn vun der KPL. "D'KPL ass nach keen Auslafmodell", sou hire President Ali Ruckert.

Member vun der Kommunistescher Partei Lëtzebuerg hunn e Samschdeg de Moien un deen Dag erënnert. De President Ali Ruckert goung op eng emotional Geschicht an. Mat Héichten an Déiften, virop dann, wann et dem Biergbau am Süde vum Land schlecht goung.

Nom 2. Weltkrich hat d'KPL et bis an d'Regierung vun der Nationaler Unioun mam Ressort vum Gesondheetsminister gepackt. Bei de Chamberwalen am Joer 1968 koum d'KPL op 6 Sëtz: Dat bescht Resultat op Nationalem Plang an hirer Geschicht. Zanter 1994 huet d'Partei et awer net méi gepackt, datt e Vertrieder an d'Chamber gewielt gëtt.

Eng KPL, déi bannent de leschten 100 Joer awer vill schwéier Momenter erlieft hätt, sou den Ali Ruckert. Eng KPL, déi reegelméisseg ënnert der Repressioun gelidden hätt. Zum Beispill um Héichpunkt vum Kale Krich, wou 10 Joer laang eng antikommunistesch Campagne géingt d'Partei gelaf wier.

" Ee vun deenen Héichpunkte war 1956, wéi et an Ungarn zur Konterrevolutioun koum. Wou Parallellen dozou de Büro vun der KPL zu Esch verwüüst gouf, wou d'Sowjetesch Botschaft verwüüst ginn ass. Wou all déi fuerend Genossen hu missen ënner anerem an der Hiel zu Nidderkuer verstoppt ginn, well d'Gefor, wei an anere Länner dat Kommuniste gelyncht géifen, déi war ganz grouss."

Zu Nidderkuer an der Hiel, genee virun deem Café, an deem d'KPL den 2 Januar 1921 gegrënnt gouf, huet e Samschdeg d'Internationale d'Member vum Zentral Kommitee vun der KPL begleet, deen Ament, wou e Monument ageweit gouf. Rout Oeillete goufen néiergeluecht.