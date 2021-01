Vun e Méindeg u gëtt de Model "Schoul doheem" jo nees opgehuewen. An der Praxis klappt dat awer net iwwerall.

Esou huet sech zum Beispill d'Hotelsschoul zu Dikrech missen nei orientéieren. Zanter ugangs Dezember an nach Enn Januar bleiwen d'Restauranten an d'Caféen zu Lëtzebuerg wéinst dem Coronavirus zou. Fir d'Schüler aus der Hotelsschoul heescht dat, datt wichteg Stagen, fir d'Schoul kënnen ofzeschléissen, ausfalen.

Dofir ginn déi praktesch Schoulcoursen zanter Kuerzem bei de Schüler doheem an der Kichen ëmgesat, sou de Michel Lanners, Direkter vun der Hotelsschoul.

„D'Initiativ ass bei de Professeren aus der Kichen an der Patisserie entstanen, fir datt hir Schüler doheem dat eent oder anert Rezept kënnen nomaachen. D'Stagë si fir quasi dat ganzt d'lescht Joer ausgefall. Dat ass en enorme Schued fir de Léierprozess vun de Schüler an hei kënne mer bëssen eppes opfänken. E bëssen, well all kréie mer net kompenséiert.“

Besonnesch d'Schüler, déi fir Kach oder Restaurateur léieren, verléiere wichteg praktesch Méiglechkeeten, fir hire Metier kënnen ze léieren an "en équipe" mat dem ganze Personal zesummenzeschaffen. An awer: digital ass besser ewéi guer net.

De Patrick Scholzen, Proff an der Hotelsschoul: „Mir preparéieren an der Schoul e Panier de Marchandise. Déi komme se dann an d'Schoul sichen. Et ass eng individuell Tut op de Kapp, wou all d'Ingredienten dran si fir ze kachen. Op deem Dag, wou dann normale Kur ass, muss d'Persoun da mat der Preparatioun vum Menü ufänken a soll da géint hallwer 12 dee fäerdege Plat virtuell presentéieren.“

Ee vun deene Schüler ass d'Anne Knepper. Mat 24 Joer, an engem Bachelor an der Ekonomie, léiert déi jonk Fra an hirem leschte Joer als Kächin an der Hotelsschoul.

Beim Exercice dës Woch goung et virun allem ëm d'Schneit-Technik, Prezisioun an déi néideg Feinmotorik. Wärend dem Kachen ass de Proff vun doheem bäigeschalt. Hie steet mat Rot an Dot der Schülerin zur Säit.

D'Anne Knepper: „Ech fannen et ganz agreabel. Et ass een a sengem gewinnten Ëmfeld, wou ee weess wou seng Saache sinn. Et huet ee seng Rou a wann een eng Fro huet ass de Proff zu all Ament do. Ech si wierklech positiv iwwerrascht, wéi gutt dat klappt.“

An den nächste Jore wëll d'Schülerin eng Kéier en eegene Betrib opmaachen. Demotivéiere vun der aktuell schwiereger Situatioun, léisst d'Anne Knepper sech net.