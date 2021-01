E Mëttwoch de Moien ass d’Covid-Impfcampagne fir d'Residenten an den Alters- a Fleegeheemer ugaangen.

D'Seniorie St Jean de la Croix op der Gare an d’Fleegeheem zu Stengefort waren déi éischt vun eelef Strukturen an deenen an enger éischter Phas bis de 14. Januar Awunner geimpft ginn. D'Impfbereetschaft an dësen Haiser wär grouss, bis zu 90 Prozent vun de Residenten hätte sech ageschriwwen, esou d'Dokter Carine Federspiel, Vizepresidentin vun der Copas.

Geimpft gëtt vun de Médecins Traitanten an den Infirmieren aus den eenzele Strukturen. Si goufen am Virfeld vun de sougenannten Equipes mobiles vum Gesondheetsministère op dës Tâchë virbereet.