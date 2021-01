Dat schreift d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den LSAP-Deputéierten Asselborn-Bintz an Engel.

D’Notioun vun der „Fräizäitaktivtéit“ gëtt et net méi am neie Gesetz, sou datt d’Klappjuegten ënnert d’Reegele vun de Rassemblementer falen, esou d’Ministesch – dat géif et erméiglechen, kleng Klappjuegten z’organiséieren.