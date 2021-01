Iwwert déi nächst 3 Joer solle jo 600 zousätzlech Polizisten an 240 Leit beim Zivil-Personal agestallt ginn.

Am Hierscht lo hu sech eng 800 Leit gemellt , déi lo als éischt hire Staatsexamen hu misse maachen a lo am Gaange sinn mat der Epreuve spécial, fir an der Policeschoul opgeholl ze ginn.

Obschonn d'Ufuerderungen héich sinn, ass ee bei der Police awer zouversiichtlech, dass een déi néideg 200 Kandidate fir dëst Joer wäert fannen, wéi den Direkter vun de Ressources humaines bei der Police, de Francis Lutgen, erkläert.

„Beim Sportstest ass et esou, dass mir am Summer d'Critère méi stramm gemaach hunn. Mir hunn d'Zäiten erofgesat. A mir stellen elo fest, dass esou ongeféier 15 Prozent et net packen. E genaue Bilan musse mir maachen, wann de Recrutement eriwwer ass. Mä och wa 15 Prozent et net packen, da muss een awer feststellen, dass 85 Prozent virukommen an ech denken do ass awer masseg Sputt, fir déi Plazen ze besetzen."

De Francis Lutgen



D'Ausbildung, déi soss 3 Joer gedauert huet, dauert duerno nach 2 Joer, ee Joer eng theoretesch Formatioun an duerno eng praktesch Ausbildung um Terrain als Stagiäre. Ee Véierels vun de Persounen, déi sech gemellt hunn, si Fraen.

Vis-à-vis vun der Policedirektioun um Findel ass am Gaangen ee Gebai amenagéiert ze ginn, wou dann vun Abrëll dëst Joer un déi nei Policeschoul ënnerbruecht gëtt.

Op den 1. Januar ware geneeë 2.543 Leit bei der Lëtzebuerger Police agestallt.

