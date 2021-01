En Donneschdeg de Moien hunn de Policeminister Henri Kox an d'Justizministesch Sam Tanson d'Reform vun de Policefichiere presentéiert.

Dës Fichieren hate jo viru ronn annerhallwem Joer fir eng gewëssen Opreegung gesuergt. Dat neit Gesetz soll den Equiliber garantéieren tëscht enger effikasser Policeaarbecht an dem Respekt vum Dateschutz vum Bierger. De sougenannte Fichier central wier d'Häerzstéck vun der Policeaarbecht. E misst awer méi streng reglementéiert an den Accès zu den Donnéeë limitéiert a kontrolléiert ginn. Am neie Gesetz gëtt méi genee gereegelt wéi eng Policebeamten op wéi eng Donnéeën an de Fichieren Zougang hunn a firwat. All Recherche muss deemno motivéiert ginn. Verstéiss gi mat penale Sanktioune bestrooft.

Den ale Fichier central soll an Etappen op en neie System migréiert ginn an a 5 Joer net méi existéieren.

Zil ass et 2023, spéitstens 2026, konform ze sinn. De Fichier central gëtt an en aktiven an e passiven Deel opgespléckt a wäert all Datebanken, déi et bis ewell bei der Police gëtt, regruppéieren.

Den Accès fir de passive Fichier gëtt strikt limitéiert an dierf och just no enger Autorisatioun vum Parquet geschéien. All Informatiounen, déi hei stockéiert ginn, ginn no 30 Joer suppriméiert an héchstens duerno anonymiséiert gehalen.

Contraventiounen, Avertissementés taxés a Protokoller ginn net am Fichier central stockéiert.

D'Donnéeë vun engem Mannerjäregen, deen doheem fortgelaf war, ginn aus dem Fichier geläscht, wann dee Concernéierten groussjäreg ass.

Wéini d'Datebank vun der Justiz, de sougenannte JUCHA, eng nei gesetzlech Basis kritt, konnt d'Justizministesch nach soen. Op alle Fall nach dëst Joer, sou d'Sam Tanson.

De Gesetzprojet fir den neie Policefichier gouf Enn zejoert vun der Regierung deposéiert. Et hätt een Enn des Joers no laangen Diskussiounen an der zoustänneger Chamberkommissioun a no den diversen Avisen d’Aarbechten am Konsens ofgeschloss, sot de grénge Policeminister. Sou datt den Text prett wier, fir op den Instanzewee ze goen.

Den Dossier vun de geheime Casiere bei Police a Justiz war jo 2019 public ginn, nodeems eng Persoun wéinst enger Virgeschicht a senger Jugend net bei der Justiz agestallt gouf. Notamment d’CSV hat an de Méint duerno ëmmer wieder recherchéiert an Drock op déi zoustänneg Ministere gemaach, den Datebanke méi eng kloer gesetzlech Basis ze ginn.