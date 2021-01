Et stëmmt net, datt de Staat, respektiv d'Arméi dëst Joer e Formatiounszenter fir d'Fléie vun Dronen am afrikanesche Biergerkrichsland Mali finanzéiert.

Dat haten déi liberal Deputéiert Bauler a Graas an enger parlamentarescher Fro geschriwwen. Bezu gouf sech op net-genannt Medie-Sourcen.

Wéi de gréngen Arméisminister François Bausch a senger Äntwert seet, stëmmt dëst net - iwwerdeem Lëtzebuerger Zaldoten nach bis Mëtt 2022 an enger EU-Trainingsmissioun am Mali aktiv sinn, wou Mini- a Mikro-Observatiouns-Dronen an den Asaz kommen.

Dës Drone wieren net arméiert a kéinten och net mat Waffen ekipéiert ginn, alles an allem huet d'Arméi a 4 verschiddene Kategorien 20 Dronen.

Dësen Dronepark gëtt och nach weider ausgebaut.

D'Formatiounen, fir mat den Dronen ze fléien, sinn dem Minister no an definéierte Loftraim hei am Land, mä och a Spuenien, der Belsch an Holland.