Sur proposition de la ministre de la Justice, Sam Tanson, le Conseil de gouvernement a décidé dans sa séance du 18 décembre 2020, de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de Joke Van der Stricht en tant que directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) pour une durée renouvelable de sept ans avec effet au 1er février 2021. Elle reprend la relève de Michel Lucius, directeur du CPL depuis 2016 qui a fait valoir son droit à la retraite. Joke Van der Stricht est titulaire d’un master en criminologie de la Vrije Universiteit Brussel (Université libre de Bruxelles) et a suivi un parcours universitaire accentué sur les sujets des prisons, de la pénologie, du droit pénal et de la psychologie légale. En janvier 2013, Joke Van der Stricht intègre le Centre pénitentiaire de Luxembourg en tant qu’attachée. Après quatre ans, elle est nommée directeur adjoint et reste jusqu’à présent responsable du volet de la détention et de l’insertion au CPL. Sa parfaite connaissance du monde pénitentiaire et du CPL ainsi que son implication dans le processus d’élaboration des textes normatifs dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme pénitentiaire confèrent à Joke Van der Stricht les qualités requises pour assurer la direction du CPL. Le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig figure parmi les trois centres pénitentiaires gérés par l'Administration pénitentiaire qui a pour mission la mise en œuvre des peines privatives de liberté. Le CPL est une prison fermée qui accueille depuis 1984 les personnes en détention préventive et les condamnés. Après l’ouverture du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU), le CPL sera réservé aux hommes condamnés ainsi qu’aux femmes prévenues et condamnées. Des réflexions relatives à une restructuration du CPL afin d’assurer une prise en charge mieux adaptée aux besoins des condamnés sont actuellement menées.