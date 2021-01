Dës 2 Kategorië vu vulnerabele Leit hunn en erhéichte Risk, fir am Fall vun enger Covid-19-Infektioun Komplikatiounen ze kréien.

Déi nächst Woch wëll d'Regierung jo Detailer iwwer déi zweet Covid-Impfphas ginn. Viraussiichtlech kéinte vulnerabel Persounen ënner 65 Joer jo eréischt an enger drëtter Phas geimpft ginn. Ënnert hinnen och Dialys-Patienten an Nierentransplantéierter. Ma grad si wieren an der Pandemie ganz besonnesch a Gefor a missten deemno prioritär geimpft ginn. Dat fuerdert d'Asbl Luxembourg-Transplant an d'Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nephrologie. Europäeschen Etüden no wiere si esouguer méi exposéiert wéi Häerzkranker a chronesch Longepatienten. Dat confirméiert och den Nierendokter a President vu Luxembourg-Transplant, de Pr. Dr. Claude Braun.

Zanter leschtem Mäerz lieft d'Michèle Frantz isoléiert. Geet net méi eraus, empfänkt kee Besuch. Déi 32 Joer jonk Fra krut 2009 eng Nier transplantéiert. Si muss Medikamenter huelen, déi hiert Immunsystem ënnerdrécken an ass deemno extrem ufälleg fir Covid-19. Hiert Liewe wier zanterhier einfach stoe bliwwe, seet d'Michèle Frantz.

Och d'Mortalitéitstauxe bei Nierentransplantéierten a chroneschen Dialys-Patiente wieren erhéicht, schreiwen d'Asbl Luxtransplant an déi Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nephrologie an engem Bréif un d'Santé, an deem si fuerderen, datt dës Patiente prioritär géint de Covid-19 misste geimpft ginn.

Dialys-Patiente kéinte sech net wéi aner Riskiopatienten einfach esou isoléieren, erkläert den Nierendokter Tom Buck. Si missten 3 Mol d'Woch an d'Spidol an d'Dialys kommen, hätten do Kontakt mam Personal, awer och mat den Taxischaufferen, déi si bréngen. Dat wär e wichtegt Argument, fir dës Persoune prioritär ze impfen.

Ma bis ewell hätt ee keng Informatiounen, weder iwwer d'Priorisatioun, nach doriwwer, wien de Patient als vulnerabel astuuft, bedaueren déi zwee Medezinner. An och Betraffener wéi de Jean-Claude Flohr. Hie kënnt zanter 15 Méint op de Kierchbierg an d'Dialys a sollt eigentlech scho laang op d'Lëscht komme fir eng Nierentransplantatioun. Duerch d'Pandemie war dat awer net méiglech. Eng speziell Ënnersichung zu Bréissel lescht Fréijoer huet wéinst der Verbreedung vum Virus missen ofgesot ginn. Elo huet de Jean-Claude Flohr Rendez-vous am Abrëll. Ob hien dann op Bréissel kann, ass alles anescht wéi sécher. De Vaccin géif do schonn hëllefen, mengt de Mann.

Déi zoustänneg Doktere wiere jiddefalls prett, hir Risikopatienten am Spidol selwer ze impfen, sollt d'Santé Vaccinen zur Verfügung stellen a gréng Luucht ginn. Dat kéint awer Stand haut réischt an enger 3. Phas passéieren, nodeems déi eeler Leit iwwer 65 geimpft goufen. D'Michèle Frantz iwwerdeems hofft, datt d'Santé och jonk Transplantéierter wéi si als héich prioritär astuuft a si deemnächst géint Covid-19 geimpft ka ginn.