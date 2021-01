An der Santés-Chamberkommissioun gouf en Dënschdeg déi 9. Adaptatioun vum Covid-Gesetz diskutéiert, mat deem d'Mesurë bis den 21. Februar verlängert ginn.

D'CSV ass domat averstanen, dass aktuell keng Lockerunge bei de Covid-Restriktioune geplangt sinn. Ëmmerhi géif déi brittesch Mutatioun vum Virus sech wuel séier am Land verbreeden, seet d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen. Si hätt en Dënschdeg de Moien op Nofro hin an der Gesondheetskommissioun matgedeelt kritt, dass der Santé den Ament scho 36 Fäll vun der Variant bekannt sinn.

Déi gréisst Oppositiounspartei widderhëlt och hir Kritik, d'Regierung hätt keng laangfristeg Strategie, fir dem Virus a senge Konsequenze Meeschter ze ginn.

D'Martine Hansen:

"Et ass keng Previsibilitéit do. Dat feelt de private Leit, dat feelt de Betriber. Ech denke virun allem un d'Horesca-Betriber, déi elo zou musse bleiwen. Mir wëssen awer net wéi laang. Beim leschte Gesetz hate mir an enger Motioun gefrot, dass d'Regierung eis sollt soen, ënnert wéi eng Krittären d'Decisioun geholl gëtt, ob zou bleift oder ob erëm opgeet. Déi Motioun gouf komescherweis emol eng Kéier gestëmmt. Mä se hat keng Konsequenzen, well mir hunn näischt kritt. Ech weess och elo net, ob d'Restauranten den 21. Februar nees opmaachen. Ech fannen, dass misst decidéiert ginn: wann d'Infektiounszuelen net méi héich sinn ewéi dee Chiffer, da kënnt der opmaachen, mä ënnert deene konkrete Konditiounen. Vläicht nëmmen zwee Leit pro Dësch, oder véier. Mä et muss een de Leit eppes soen, an dat feelt eis."

D'Hëllefen un d'Betriber ginn der Martine Hansen an der Héicht net duer.

D'Fraktiounspresidentin beklot och, dass déi vulnerabel Leit net genuch protegéiert ginn. Si fuerdert en Aktiounsplang vun der Regierung. An och d'Impfstrategie kënnt bei der CSV net gutt ewech. D'Liwwerunge vun de Vaccine sinn der Martine Hansen no net de Problem. Aktuell géif een et emol net fäerdeg bréngen, de Leit déi Dosissen, déi do sinn, effikass ze sprëtzen. D'CSV fuerdert eng visibel Sensibiliséierungscampagne.

Och wann d’CSV d’Verlängerung vun den aktuellen Mesuren guttheescht, d’Partei wäert de Projet de Loi net matstëmmen. Dat gouf en Dënschdeg kuerz viru Mëtteg an der Sëtzung vun hirer Chamberfraktioun decidéiert. Dat neit Gesetz kënnt deemno e Freideg oder e Samschdeg op den Ordre du jour.

Déi nei Restriktioune bei der Arees mam Fliger goufen en Dënschdeg an der Santéskommissioun net diskutéiert. Déi sinn och net Deel vum Projet de Loi.

9. Adaptatioun vum Covid-Gesetz

An der Santés-Chamberkommissioun gouf en Dënschdeg de Moie wéi gesot déi 9. Adaptatioun vum Covid-Gesetz diskutéiert, mat deem d'Mesurë bis den 21. Februar verlängert ginn.

Och d'Bistroen an d'Restaurante bleiwen bis deen Datum weider zou et et dierfen nëmmen 2 Leit aus engem Stot doheem empfaange ginn.

Och dës Kéier ass den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo de Rapporter.

Ënnert anerem iwwert den Tracing goung en Dënschdeg de Moien an der Kommissioun Rieds: wéi d'Ministesch Paulette Lenert preziséiert huet, kéint wéinst de manner héijen neien Infektiounsfäll och den Tracing-Questionnaire méi detailléiert gefouert ginn.

D'Lëtzebuerger Politik an der Lutte géint de Virus géif ee sech net vum Ausland diktéiere loossen, huet et nach geheescht, mä géif op epidemiologesche Consideratioune baséieren.

Och war et d'Prezisioun, datt 90% vun allen Eltere vu Schüler d'Accord wieren, datt sech hir Kanner teste loossen, wann dat néideg ass.