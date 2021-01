Dee ville Reen vun de leschten Deeg bréngt mat sech, datt op ville Plazen uechter d'Land Flëss a Baachen iwwert d'Uwänner gaange sinn.

Vun e Freideg u gëllt d'Vigilance-Phase fir Iwwerschwemmungen.

Wëll et och déi nächst Stonnen an Deeg nach weider reent, wäert e Samschdeg de Moien d'Cote de Vigilance vun der Musel vun 5 Meter 30 um Referenzpeegel zu Stadbriedemes depasséiert ginn. Dat mellt d'Administration de la gestion de l'eau e Freideg kuerz viru Mëtteg.

Bei dësem Stand wäert et net bleiwen, well d'Musel weider klëmmt, dat bedéngt duerch Schaueren an de Schnéi dee schmëlzt. Aktuell (Stand Freideg 11 Auer) steet d'Musel zu Briedemes bei 4 Meter 30.

D'aktuell Peegelstänn vun allen Miessstatiounen op der Musel, mee och Sauer an Uelzecht sinn op inondations.lu ze consultéieren.

Méi Detailer ginn et och am PDF vum Ministère.

Message d'ouverture phase de vigilance de crue – bassin de la Moselle

Le service de prévision des crues (SPC) de l'Administration de la gestion de l'eau entre en veille hydrologique.

La situation météorologique indique un risque éventuel de crue. Actualisation au moins deux fois par jour ou en cas de changements de la situation.

Veuillez trouver en annexe le bulletin de crue sur la situation actuelle du bassin de la Moselle.