Déi Fro wërft d'Associatioun “Eran, eraus, an elo?” an engem Schreiwes op.

Am Ausland, an Däitschland an a Frankräich zum Beispill, géif dëse vulnerabelen Deel vun der Populatioun als prioritär fir e Vaccin ugesi ginn, wat do och wëssenschaftlech begrënnt gi wier. Dofir gëtt gefuerdert, dass d’Giischtercher an d’Detenuen, och hei zu Lëtzebuerg, an den éischten zwou Phasen vun der Impf-Campagne solle mat abegraff ginn.

PDF: Schreiwes vun "Eran, eraus ... an elo?"