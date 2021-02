Mat 41,19% läit den Taux, iwwert deem, wat Regierung sech als Zil gesat hat. Dëse Seuil gouf bei 40% fixéiert.

Déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding ënnersträich, dass vill an de leschte Joren vun dëser an der leschter Regierung an deem Beräich gemaach gouf, an et géif een elo kloer gesinn, dass dëst elo och seng Friichten dréit. Och de Wirtschaftsminister Franz Fayot freet sech iwwert dës Entwécklung an de staatleche Verwaltungsréit.

Als Verglach: Am Joer 2015 louch d'Representatioun vu Fraen hei nach bei 30,34% a läit elo wéi gesot bei iwwer 10 Prozentpunkte méi bei 41,19%.

Den Taux vu Fraen déi an enger staatlecher Administratioun schaffen, awer och aner Partenairë kënne representéiere läit am Januar 2020 bei 34,99%, am Januar 2015 louch een hei bei 27,41%.

A Firmen da läit den Taux vu Fraen, déi de Staat representéiere bei 31,14%, géigeniwwer 24,69% am Joer 2015.

Pressecommuniqué