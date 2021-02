D'GMT - d'Greenwich Mean Time - gehéiert geschwënn als Referenz-Wäert, fir d'Auerzäit ze bestëmmen, der Vergaangenheet un.

Wéi déi meescht Länner op der Welt wäert sech Lëtzebuerg net méi un der GMT, mä un der UTC (der Weltzäit) orientéieren. Am Prakteschen ännert näischt: et bleift deemno och bei der Bezeechnung UTC+1, fir d'Zäit hei am Land lokal ze definéieren.

Dat gëllt fir de Wanter, fir de Summer ass et UTC+2.

Un der Auerzäit, sou wéi se bis ewell war, ännert wéi gesot näischt, an awer muss wéinst dësem Changement vun der Referenz e Gesetzesprojet gestëmmt wou, wouvunner d'Lydia Mutsch Rapportrice ass.

Hei am Land ass et d'Atom-Auer vum Metrologie-Büro vun der der Ilnas, déi d'Zäit fir de Grand-Duché generéiert.

D'Büroen, wou dës Atom-Auer installéiert ass, sinn op Esch-Belval. D'Lëtzebuerger Atom-Auer gehéiert zu engem Reseau vun 50 esou Auere weltwäit, wouvunner dann d'UTC als Moyenne gerechent gëtt.

Wärend den Diskussiounen an der Wirtschafts-Chamberkommissioun hunn d'Deputéiert och drun erënnert, datt jo op europäeschem Niveau dru geschafft gëtt, fir de Wiessel tëscht der Summer- a Wanterzäit z'annuléieren. Wéi et heescht wieren dës Diskussiounen am Europaparlament awer komplett an der Sakgaass. Egal wéi, kéint Lëtzebuerg jo och keng aner Meenung hu beim Ofschafen vun der Wanter- a Summerzäit wéi seng Nopeschlänner.