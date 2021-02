An engem Schreiwes huet d'Naturverwaltung matgedeelt, datt d'Déier de leschte Mëttwoch am Raum Beetebuerg entdeckt gouf.

Beim Marderhond (wëssenschaftlechen Numm: Nyctereutes procyonoides) handelt et sech ëm ee klengt hondsaartegt Déier (3-7 Kilogramm), dat ursprénglech aus Ostasie kënnt.

Tëscht 1929 an 1955 goufe knapp 9.000 Marderhënn fir Juegdzwecker am europäeschen Deel vu Russland an an der Ukrain ausgesat. Vun do aus hu se sech séier Richtung Weste verbreet.

Wéi et am Schreiwes vun der Naturverwaltung heescht, kann een dovunner ausgoen, datt de Marderhond scho méi laang sporadesch zu Lëtzebuerg virkënnt. Well d'Déier awer ganz diskret ass, gëtt et dacks laang net entdeckt. An de leschte Joren hätt een e puer Mol Hiweiser op Marderhënn kritt, ma déi konnte meeschtens net iwwerpréift ginn. An e puer Fäll, wou Fotoen oder iwwerfueren Déiere virlouchen, hätt et sech ëmmer ëm een Dachs oder Wäschbier gehandelt.

Well de Marderhond net op natierlech Weis an Europa komm ass an negativ Auswierkungen op déi heemesch Biodiversitéit gefaart ginn, gëtt e vun der EU-Kommissioun op der "Lëscht invasiver gebittsfriemer Aarte vun uniounswäiter Bedeitung" gefouert. D'EU-Staate sollen eng Usiidlung beschtméiglech verhënneren. Zu Lëtzebuerg ass d'Juegd op de Marderhond dem Juegdgesetz vun 2011 no dat ganzt Joer op - mat Ausnam vun der sechs Woche laanger Juegdrou, déi vum 1. Mäerz bis de 15. Abrëll gëllt.

Schreiwes vun der Naturverwaltung