Zolidd Kritik gouf et e Méindeg de Moie vum President vun der Chambre d'Agriculture un d'Adress vum Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Eisen Invité vun der Redaktioun bedauert, dass d'Uleies vun de Bauere wuel kee grousst Gewiicht am politeschen Debat géing duerstellen, dobäi géing een zu de System-relevante Secteure gehéieren, wat zanter dem Ufank vun der Pandemie jo ëmmer nees widderholl gouf. E konkrete Reproche gouf et och, wat d'Ännerungen um Agrargesetz ugeet, déi virlescht Woch an der Chamber gestëmmt goufen. Déi géingen de landwirtschaftleche Secteur net begleeden, bei deem, wat op en duer kënnt. Speziell, wat d'Erausfuerderungen am Beräich vum Ëmwelt- Waasser- a Klimaschutz ugeet, awer och bei der Digitalisatioun. Et géing ëmmer just drop verwise ginn, dass op europäeschem Niveau déi nei europäesch Agrarpolitik (GAP) misst formuléiert ginn. Mee dat hätt awer net verhënnert, dass een op d'mannst am Grand-Duché mol mat dem Agrargesetz méi progressiv Mesuren am Virfeld ëmsetzt, sou de Guy Feyder.

De zoustännege Minister Romain Schneider kann déi Kriticken net novollzéien.

„Mir hunn dat gemaach. Wann een dat neit, ëmgeännert Agrargesetz kuckt, da gesäit een, dass eng Rei Mesurë geholl goufen, fir elo schonn ze kucken, fir verschidde Maschinne kënnen z'ënnerstëtzen. Mir hu virun allem d'Plaffongen an deene Beräicher an d'Luucht gesat an Ausname gemaach, wou méi Déiereschutz gemaach gëtt an do, wou méi Efforten am Klima- an Ëmweltschutz gemaach ginn. Dat ass elo schonn am bestoenden Agrar-Gesetz dran. An heiansdo mengt een, et misst ee wierklech jidderengem erklären, wéi déi gemeinsam europäesch Agrarpolitik fonctionéiert. D'Agrarpolitik fonctionéiert, andeems fir d'éischt eng PAC do ass, déi ofgeschloss ass. Déi ass nach net ofgeschloss. Hannendru gëtt dann een nationale Strategie-Pabeier ausgeschafft, wou mer natierlech zesumme mat den Acteuren a mat der Landwirtschaftskummer mussen déi Piste festleeën, awer och mat aneren Acteuren. An dann hannendru kënnt nees een neit Agrargesetz. A fir alles dat ze maachen, dass keng Lächer sollen entstoen, hu mer eben d'Chance grad genotzt an elo schonn een Agrargesetz gestëmmt."

Mat der Ännerung vum Agrargesetz hätten d'Betriber elo op d'mannst déi nächst 2 Joer Planungssécherheet an dat wär och de But gewiescht, sou de Romain Schneider. Hie wéisst och net, wéi hien nach méi op d'Bauere kéint zougoen, well zum Beispill hätt hien eleng déi lescht 14 Deeg Echangë gehat mat all den Acteuren um sougenannten "Waasser-Dësch". Hie wär am Kader vum "Wäibau-Dag" op d'Musel gaangen, fir iwwer Problemer ze diskutéieren. Um sougenannten "Schwéngsdësch" wieren dann och d'Problemer am Schwéngssecteur adresséiert ginn. Hie géing d'Gespréich also net evitéieren, sou nach de Landwirtschaftsminister.

"Well ech war zum Beispill déi lescht 14 Deeg, wou ech Echangen hat, och ënner anerem mam Guy Feyder, deen ech als Persoun ganz respektéieren a wou ech iwwregens d'Meenung hat, dass mer e ganz gudden Echange ëmmer haten, hat ech eleng an der leschter Woch engersäits e 'Waasser-Dësch', deen organiséiert gouf. Do waren d'Acteuren dobäi. Echange also konkret um Terrain. Wat maache mer a wat ännere mir? Ech hat hannendrun ee 'Wäibau-Dag', wou ech op d'Musel war, fir och nach eng Kéier mat der Presidentin vun den 3 Gruppementer ze kucken, wou d'Problemer leien. Eréischt e Freideg hu mer am Regierungsrot Hëllefen decidéiert, iwwregens schéngen déi nach net unzekommen, well ech hunn héieren, dass do missten Hëllefe kommen. Ma déi si komm fir de Schwéngssecteur. Mir haten e 'Schwéngsdësch' virdru gehat mat den Acteuren aus dem Schwéngssecteur mat iwwregens och der Landwirtschaftskummer derbäi. Mir hunn do kloer decidéiert. An t'ass e reegelméissegen Echange. Ech hunn an de leschten Deeg zum Beispill och d'Jongbaueren héieren, fir ze kucken, wéi hir Visioune sinn."

Am Fréijoer wéilt een donieft och eng Analys maachen, fir ze kucken, wéi de Secteur effektiv duerch d'Pandemie komm ass, sou nach de Landwirtschaftsminister Romain Schneider.