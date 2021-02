Et bleift dobäi: De politeschen Engagement an engem vun den 102 Gemenge-Conseilen am Land bleift eng Affär vun eelere Semesteren.

Rezenten Donnéeën aus dem Inneministère no läit aktuell nämlech d'Altersmoyenne vun alle Gemengeconseillere bei 54 Joer, also quasi identesch wéi och virun 10 Joer. Allgemeng gesinn hält d'Inneministesch awer fest, datt d'lokal Conseile méi eng divers Struktur kréie mat och méi jonke Politiker, déi sech engagéieren. Komplett disparat och d'Geschlechter-Opschlësselung: Sou ass nëmmen all véierte Mandataire an engem Gemengerot eng Fra, 75% sinn deemno Männer. D'LSAP-Inneministesch ass sech deem Fakt bewosst a wëll duerfir och Jonken de Message ginn, datt sech Fraen a Männer sollen d'politesch Responsabilitéit op Gemengenniveau deelen - dacks géifen nämlech déi Jonk nach ëmmer vu klassesche Rollebiller beaflosst ginn. Dës Informatioune gëtt d'Taina Bofferding op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen. Links PDF: Äntwert vum Taina Bofferding op parl. Fro vum Marc Goergen