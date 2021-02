Nieft der traditioneller militärescher Verdeedegung gëtt et fir e Land ëmmer méi wichteg, sech och géint Attacken am Cyber Space wieren ze kënnen.

An deem Kontext huet de Verdeedegungsministère zesumme mat der Arméi eng Ekipp vun am ganze 7 Leit zesummegestallt, déi sech mat dëser spezieller Ofwier beschäftegen, respektiv amgaangen ass, eng Strategie vu Cyberdefense opzebauen. Als Zil vun esou enger Attack nennt de Minister d'Stroumnetz.

Et géif hei awer och drëms goen, e wichtege Beitrag ze leeschten am Kontext vun de Sécherheetsverflichtungen, déi Lëtzebuerg an der EU an an der Nato hätt.

De Regierungsrot huet dann och dës Woch gréng Luucht ginn, fir d'Cyberdefense zu Lëtzebuerg auszebauen.

Présentation de la première stratégie de la cyberdéfense luxembourgeoise (12.02.2021)

En date du 12 février, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, a présenté la première stratégie de la cyberdéfense luxembourgeoise.Le Luxembourg a connu de nombreuses années de paix, de prospérité et de progrès grâce à la stabilité de l'ordre mondial. La numérisation et les nouvelles technologies offrent au Luxembourg et au reste du monde de grandes possibilités de développement et de progrès, mais en même temps, elles augmentent notre exposition à des facteurs déstabilisants qui pourraient affaiblir nos valeurs démocratiques, notre mode de vie et la stabilité de l'ordre international fondé sur des règles. Le Luxembourg est confronté aux nouveaux défis en raison d'activités constantes et omniprésentes, situées sous le seuil d'un conflit, qui exigent une vision plus large de la politique de sécurité et de défense, englobant les changements environnementaux mondiaux et les menaces hybrides.

François Bausch a déclaré «Il est avec grand plaisir que je vous présente notre première stratégie de cyberdéfense. La stratégie est la base du développement de capacités de cyberdéfense pouvant être utilisées dans un contexte national et international. En tant que ministre de la Défense, je suis déterminé à voir cette stratégie pleinement mise en œuvre. Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues du gouvernement, du secteur public au sens large et du monde universitaire pour faire en sorte que cette ambition se concrétise.»

Cette stratégie à long terme d'une durée de 10 ans s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité et vise à renforcer la résilience de la Défense luxembourgeoise* en protégeant ses moyens et ses capacités contre les activités cybernétiques malveillantes. L'accent sera mis sur l'amélioration des compétences de notre personnel, sur le renforcement de la résilience nationale dans le cyberespace, sur le soutien des capacités du secteur privé, sur nos engagements en matière de cyberdéfense au sein de l'UE et l'OTAN, et sur le renforcement de notre engagement avec nos Alliés et nos partenaires. Cela garantira une approche durablement soutenue afin d'intégrer la cyberdéfense au sein de la Défense luxembourgeoise. En outre, la stratégie de cyberdéfense créera les conditions permettant au Luxembourg de développer une expertise et des capacités qui pourront également être offertes aux Alliés et aux partenaires.

Une révision périodique confère à cette stratégie à long terme une flexibilité et une adaptabilité suffisantes dans un domaine en constante évolution.

*Le terme «Défense luxembourgeoise» comprend aussi bien l'Armée luxembourgeoise que la Direction de la défense.

Presentation of Luxembourg's inaugural Cyber Defence Strategy

On 12 February, Deputy Prime Minister and Minister of Defence, François Bausch unveiled Luxembourg's inaugural Cyber Defence Strategy.

Luxembourg has enjoyed many years of peace, prosperity and progress as a result of stability of the global world order. Digitalisation and new technologies have given Luxembourg and the rest of the world great opportunity for development and progress but have also increased exposure to factors undermining our democratic values, our way of life and the stability of the international rules-based order. Luxembourg is facing new challenges through constant and pervasive activities below the threshold of conflict that require a broader view of security and defence policy, encompassing global environmental change and hybrid threats.

François Bausch said "it is with great pleasure that I present the inaugural Cyber Defence Strategy for Luxembourg. The strategy lays the foundation for the development of cyber defence capabilities that can be used in a national and international context. As Minister of Defence, I am determined to see this strategy implemented in full. I will work closely with colleagues across Government, the wider public sector and academia to ensure we achieve this ambition."

The 10-year long-term strategy co-written between Luxembourg Armed Forces and the Directorate of Defence, is nested within the National Cybersecurity Strategy and aims to enhance the resilience of Luxembourg Defence* by protecting its assets and capabilities from malicious cyber activities. Emphasis is placed on upskilling our workforce, enhancing national resilience in cyberspace, supporting private sector capability, honouring our NATO and EU commitments and strengthening our engagement with Allies and partners. This will ensure a sustainably resourced approach to integrating cyber defence across Luxembourg Defence and will set the conditions for Luxembourg to develop expertise and capabilities which can also be offered to Allies and partners.

A periodic review confers sufficient flexibility and adaptability to this long-term strategy in a domain that is in constant evolution.

*Luxembourg Defence refers to the combination of Luxembourg Armed Forces and the Directorate of Defence