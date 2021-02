No laanger Krankheet ass e Freideg den Owend de fréieren DP-Gesondheetsminister Carlo Wagner am Alter vu 67 Joer verscheet.

De Carlo Wagner koum den 3. Juli 1953 op d'Welt a war an der Regierung Juncker/Polfer vun 1999 bis 2004 Gesondheetsminister a Sozialminister. Duerno souz hie fir d'DP nach als Deputéierten an der Chamber. Hie war eng 1. Kéier 1994 an d’Chamber gewielt ginn. 2013 huet de Carlo Wagner net méi kandidéiert.

De Miseler Politiker hat Economie an Sozialwëssenschafte studéiert a war an senger politescher Karriär ënnert anerem och Generalsekretär vun der DP a Buergermeeschter vu Wuermer.

An engem Interview 2013 bei eis um Radio gouf de Carlo Wagner gefrot, wat hie besonnesch vu senger politescher Karriär zeréckbehält. An der Securité sociale huet en hei de berüümte Rentendësch ernimmt. An der Santé war et de Plan hospitalier, deen hien initiéiert hat an duerch deen zu Lëtzebuerg d'Synergie-Politik richteg un d'Lafe komm wier.

De Carlo Wagner iwwert seng politesch Karriär

De Carlo Wagner hannerléisst seng Fra an dräi Kanner.

D’RTL-Redaktioun dréckt der Famill eist déifste Matgefill aus.

Reaktiounen

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer war guer net op esou eng Nouvelle preparéiert a war déif matgeholl. Si wousst net, dass et dem Carlo Wagner net gutt géif goen. Si hätte laang Joren zesummegeschafft an der Chamber an och an der Regierung. "De Carlo war een, mat deem ee gutt konnt schaffen awer och gutt konnt laachen. An hien huet dat och gäre gemaach. Dofir, ech denken esou un hien an halen en och esou an Erënnerung fest."