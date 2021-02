E Sonndeg den Owend géint 19 Auer sinn 2 Autoen op der N11 frontal anenee gerannt. 4 Persoune goufe bei deem Accident liicht blesséiert.

Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Iechternach, Jonglënster, Lëntgen an aus der Stad, grad ewéi de Samu, d'Stater Pompjeeën an d'Pompjeeë vun Nidderaanwen.

© CGDIS

Kuerz virun 18.30 Auer ass en Auto tëscht Mäertert a Schäferrieder accidentéiert. Dobäi gouf eng Persoun méi schro an eng Persoun méi liicht blesséiert. Och hei huet de Samu mussen an den Asaz, grad ewéi Ambulanze vu Mäertert a Jonglënster, an d'Pompjeeë vu Manternach a Mäertert.

© CGDIS

E Brand gouf et géint 17.45 Auer zu Biergem an der Grand-Rue. Hei hat d'Annexe vun engem Eefamilljenhaus gebrannt. D'Pompjeeë vu Monnerech a Keel hu geläscht.