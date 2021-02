Bis 2026 solle 620 nei Polizisten agestallt sinn a 240 Persounen aus dem Zivillen, fir d'Situatioun besser an der Grëff ze kréien.

De Policeminister Henri Kox huet déi grouss Defien, déi nach op d'Police duerkommen, presentéiert a schwätzt vun engem enorme Chantier fir d'Politik. D'Modernisatioun vun der Police wier eréischt an de leschten zwou Regierungen esou richteg op den Menü gesat ginn. Ze laang wier näischt a puncto Personal oder Infrastrukture geschitt. Wichteg Outil géifen haut feelen.

D'Police wier net d'All-Heilmittel, huet de Minister direkt e puermol preziséiert. Et géif een interministerielle u verschiddene Projete schaffen, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien. Dorënner fält och den Dispositif am Garer Quartier an zu Bouneweg.

D'Personal op der Gare wier opgestockt ginn. Den Ament wiere 50 Leit an Uniform an 3 verschiddenen Unitéiten am Asaz. Mat Personal am Zivil, an ouni Uniform wier een op iwwer 80 Polizisten.

Eng zukünfteg Stäip hei soll de Rekrutement sinn. Bis 2026 solle 620 nei Polizisten agestallt sinn a 240 Persounen aus dem Zivillen. De Minister zitt e positive Bilan beim aktuelle Rekrutement. Eng 800 Persoune hätte sech fir den Test gemellt, d'Maximal-Capacitéit vun 200 Plazen an der Policeschoul wier mat beschten Absolvente gefëllt ginn.