„Mir krute virun dem 18. Januar weder eng mëndlech, nach eng schrëftlech Recommandatioun, weder vun der Santé, nach vun der FHL.“

Dat äntwert de Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman Claude Schummer am RTL-Interview op d'Reprochen, déi e Méindeg de Mëtteg vum Radio 100,7 gemellt goufen.

Reaktioun op d'Impf-Reprochen / Reportage Annick Goerens

Konkret geet et drëm, dass d’Presidence vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman, nämlech de Jean-Louis Schiltz, de Michel Wurth an de Claude Seywert, scho geimpft goufen, obwuel et net un hirem Tour war. Den 100,7 hat gemellt, dass d'Spidolsfederatioun FHL schonn den 13. Januar mëndlech de Spideeler Consignë ginn huet, wie wéini soll geimpft ginn. Dat dementéiert de Generaldirekter Claude Schummer awer elo offiziell. Et hätt een eréischt den 18. Januar eng offiziell E-Mail vun der FHL kritt. De President an déi zwee Vizepresidente wären awer schonn de 15. Januar geimpft ginn, sou heescht et.

Et kënnt derbäi, dass d'Spideeler den 8. Januar och eng Konventioun vum Gesondheetsministère geschéckt kruten. An der Konventioun, déi och RTL virläit, steet dran, dass just Leit dierfe geimpft ginn, déi kontraktuell mam Spidol gebonne sinn. Si hätten dës Konventioun och den 11. Januar ënnerschriwwen - also 4 Deeg ier déi 3 Membere vum CA geimpft goufen - erkläert de Generaldirekter Claude Schummer, mee d'Formulatioun wär relativ vag. Et wär net präziséiert, wie soll geimpft ginn a wien net. D'Spidol hätt een Impfplang opgestallt, mam Zil fir d'"Business continuity" ze garantéieren, well si dat als den Optrag vun der Regierung gesinn hätten. An déi 3 Leit géingen do an der éischter Réi stoen, obwuel si net am Alldag Kontakt mat de Patienten hunn. Si wären e grousse Bestanddeel vun de Pläng, déi d'Spidol huet, fir weider kënnen ze fonctionéieren, sou de Claude Schummer.

Wéi den 100,7 schreift, wieren d'Rendez-vouse vum Verwaltungsrot all online ofgehale ginn. Dat heescht, et hätt keng Necessitéit bestane fir déi 3 Membere vum CA, fir an d'Spidol ze goen. De Claude Schummer präziséiert awer, dass et mat Amenter de Fall war, dass si puer Mol d'Woch um Site gewiescht wären. De Jean-Louis Schiltz och méi dacks, wéi déi zwee Vizepresidente Wurth a Seywert.

An den 3 anere Spideeler, dem CHEM, dem Nordspidol an dem Stater CHL, gouf kee Member vum Verwaltungsrot geimpft. Dat krute mir op RTL-Nofro confirméiert. Dorop äntwert den Direkter vun Hôpitaux Robert Schuman, dass si sech sou gutt opgestallt hätten, dass d'Spidol weider kéint fonctionéieren. Wann déi aner keen "Business continuity"-Plang hätten, da wär dat hire Problem, sou de Claude Schummer.