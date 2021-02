Virun allem Leit, déi un der Armutsgrenz liewen, hunn et zu Lëtzebuerg net einfach, eng Wunneng um Marché ze fannen.

"Wann d'Immobilienagence gesäit, dass eng Fra elengerzéiend ass an net vill verdéngt, gëtt den Dossier mol net gekuckt." Dat huet eng Assistente sociale am RTL-Interview gesot.

D'Logementsproblematik hei am Land ass jo näischt Neies. Virun allem wien un der Armutsgrenz lieft, huet et schwéier, um fräie Marché eng Wunneng ze fannen. Bei eis huet sech eng Fra gemellt, déi zanter Méint mat hiren dräi Kanner an engem Hotelszëmmer wunnt. Och mam Chômage, Revis a Kannergeld zesumme packt si et net, eng dauerhaft Léisung fir hir Wunnsituatioun ze fannen. D'Monica Camposeo war d'Famill besichen.

D'Famill huet een Zëmmer, an deem zwee Duebelbetter an ee Bettche fir de Bëbee sinn. Richteg kachen ass ouni Kichen awer net méiglech, och den Homeschooling huet d'Duechter vun 9 Joer am Hotelszëmmer gemaach.

Wéi si gewuer ginn ass, dass si aus der aler Wunneng eraus missten, huet d'Janise Rodrigues ugefaangen, no engem neien Appartement ze sichen. Dat ass mëttlerweil ee Joer hier.

Déi jonk Fra verléiert kuerz virun der Pandemie hir Aarbecht als Vendeuse. Keng gutt Viraussetzung, fir sech um Wunnmarché mat sëllegen anere Locatairen duerchzesetzen. Am November muss d'Famill dann aus der aler Wunneng eraus a lant am Hotel. Mat der Hëllef vun enger Assistente sociale versicht d'Janise Rodrigues aus där Situatioun erauszekommen.

Mat Chômage, Revis a Kannergeld huet d'Famill e Budget vun 3.000 Euro. Well den Hotel 100 Euro d'Nuecht kascht, muss sech d'Janise Rodrigues awer och dacks nach Enn des Mounts Sue léinen, fir eng oder zwou Nuechten ze bezuelen. Mee mat hirem Budget an duerch de Fait, dass si mat dräi Kanner elengerzéiend ass, fënnt si keng Wunneng zur Locatioun.

Zu der prekärer Situatioun kommen nach Scholden dobäi, ma d'Janise Rodrigues ass awer keen Eenzelfall. Virun allem elengerzéiend Frae si betraff, erkläert Melysa Gomes, Assistente sociale am Centre Ozanam, vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte. Dacks géingen d'Agencen oder d'Proprietären den Dossier emol net consideréieren. Fir Sozialwunnenge ginn et laang Waardelëschten. An eng Plaz am Foyer ass fir d'Janise Rodrigues net a Fro komm, well si hire Kanner weider provisoresch Léisungen erspuere wëll. No laanger Sich hat d'Famill esouguer eng Wunneng fonnt, mee wéinst der Garantie locative huet et dunn awer net geklappt.

Melysa Gomes, Assistente sociale vun der Fondation Maison de la Porte Ouverte erkläert, dass et d'Méiglechkeet gëtt, fir d'Garantie locative beim Office sociale vun der Gemeng, wou ee fir d'lescht gewunnt huet, unzefroen. Dës Demande muss awer duerch e Comité goen, wat schonn Zäit an Asproch hëlt an d'Proprietären dacks ofschreckt. Beim Janise Rodrigues war et de Problem, dass si scho mol Hëllefe beim Office sociale ugefrot hat. Well dës a Form vu Kreditter ausbezuelt ginn, huet si den Ament Scholde beim zoustännegen Office social. Aus deem Grond, esou huet eis och den Office social confirméiert, krut si d'Demande fir d'Garantie locative refuséiert. Et wéilt een hir net nach méi Scholden zoumudden.

En Däiwelskrees, deen ouni Hëllef schwéier ze duerchbriechen ass. Well och mam Mindestloun gesäit d'Situatioun um Lëtzebuerger Wunnmarché net vill anescht aus. Ma fir d'Janise Rodrigues steet fest, si wëll aus där Situatioun eraus an nees onofhängeg sinn. Hiert Zil ass et, fir hir Kanner eng laangfristeg Léisung ze fannen an a méi stabele Konditiounen eng nei Aarbecht kënnen unzefänken.