Fir d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass d'Affär ëm d'Impfe vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman clôturéiert.

Dat sot d'Santésministesch no der Pressekonferenz am Kader vum Gesondheetsdësch op Nofro vun engem Journalist. Et hätt hei eng Interpretatiounsdivergenz ginn.

Vum Gesondheetsministère wier et eigentlech net esou geduecht gewiescht, dass sech Spidolspersonal, dat net direkt mam Patient schafft, sech prioritär soll impfe loossen. Ma dat wier awer vun der Presidence vun den HRS anescht opgefaasst ginn, esou d’Ministesch. Et hätt ee sech ausgeschwat an dee Virfall géing elo net déi ganz Impfstrategie a Fro stellen, esou d’Paulette Lenert. D’Affär wier fir si clôturéiert.