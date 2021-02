Virun engem Joer, kuerz virun der Pandemie, gouf de Gesondheetsdësch lancéiert.

An engem Tëschebilan gouf en Dënschdeg de Moien op d'Aarbecht an den eenzelen Aarbechtsgruppen zeréckgekuckt. D'Zesummenaarbecht tëscht de Spideeler an ambulante Strukturen, esou wéi d'Verbesserung vun de Relatiounen tëscht de Prestatairen a Patiente si schonn diskutéiert ginn. Hei soll virun allem op d'Vereinfachung vun de Prozedure gesat ginn. Dat gëllt dann och fir d'Zesummenaarbecht tëscht den eenzele Santésberuffer. Ënnert anerem sollen déi ënnerschiddlech Beruffer promouvéiert ginn, dat och am Kader vun der Médecine universitaire hei am Land. Domadder soll eng Penurie am Secteur verhënnert ginn.

An den éischten 3 Aarbechtsgruppe goufen eng 13 Projeten ausgeschafft:

An engem éischte Punkt solle fräiberufflech Gesondheetsberuffler d'Méiglechkeet kréien, sech zesummenzedoen an eng Societéit ze grënnen. Doduerch kéinte méi grouss a modern Praxissen entstoen. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet betount, dass et eng kommerziell Form soll sinn, mat awer ganz eendeiteg engem zivillen Objet.

De Collège Médical an de Conseil Supérieur vu verschiddene Beruffsgruppe solle reforméiert ginn, fir och d'Interesse vis-à-vis vun der Politik méi staark kënnen auszedrécken.

© Monica Camposeo / RTL © Monica Camposeo / RTL

E wichtege Punkt ass och d'Iwwerschaffe vu professionellen Attributiounen, notamment fir d'Infirmieren. Och d'Formatioun soll adaptéiert ginn an et géingen Diskussioune lafen, fir dës Formatioun op de Bachelor-Niveau ze hiewen. Aktuell ginn d'Acteuren um Terrain consultéiert.

En anere Projet gesäit vir, dass en Etat des lieux am extra-hospitaliere Beräich ze maachen, fir genee ze kucken, wat u Servicer a Soine schonn ugebuede gëtt a wat nach feelt.

Fir de Patient ass och de Projet vum "Tiers payant" oder dem "direkten Paiement" sécherlech interessant, dee virgesäit, dass de Patient just den Ënnerscheed vun der Rechnung bezilt, dee net vun der CNS rembourséiert gëtt. Dat géing also bedeiten, dass een de Remboursement net méi muss ufroen bei der Krankekeess, mee d'CNS wäert de Remboursement direkt un d'Dokteren iwwerweisen. Dëse Projet soll bis 2023 ëmgesat ginn a steet am Kader vun der Digitaliséierung, déi am ganze Gesondheetssecteur soll virugedriwwe ginn. Dat heite wier och vu villen Acteuren um Gesondheetsdësch gefuerdert ginn, esou de Minister Romain Schneider.

An den 3 Aarbechtsgruppen, déi sech ëm d'Preventioun, d'Zukunft vun der Medezin an d'Finanzement vum Gesondheetssystem këmmeren, soll an nächsten Etappe geschafft ginn.