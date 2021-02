Bis elo war déi éisträichesch Plansee Group mat 50% un der Lëtzebuerger Firma bedeelegt. Vum 1. Mäerz un hält een dann d'Majoritéit vun de Parten.

Wéi vill genee dat ass, gouf net matgedeelt. Et handelt sech awer ëm déi gréissten Transaktioun an der Firmegeschicht, heescht et vum Karlheinz Wex vum Plansee Group. Et hält een dann och d'Optiounen, fir de Recht Undeeler u Ceratizit bannent den nächste Joren ze kafen.

Ceratizit ass am Joer 2002 no der Fusioun tëscht der éisträichescher Entreprise PlanseeTizit mat der Lëtzebuerger Firma Cerametal entstanen. Zanter der Fusioun huet Ceratizit den Ëmsaz verdräifacht an ass zu engem vun de Leaderen an der Haartmetallbranche avancéiert.

Pressecommuniqué



Plansee Group übernimmt Mehrheit an der Ceratizit Group Breitenwang/Reutte, 24. Februar 2021 – Die Plansee Group mit Hauptsitz in Österreich übernimmt zum 1. März 2021 die Mehrheit an der Ceratizit S.A.. Bislang war die Plansee Group mit 50 Prozent beteiligt. Das Luxemburger Unternehmen Ceratizit ist auf die Herstellung von Werkzeugen aus Hartmetall spezialisiert.

„Wir wollen die Erfolgsgeschichte von Ceratizit weiterschreiben – als Mehrheitseigentümer noch schneller und noch nachhaltiger“, so Karlheinz Wex, Vorstandssprecher der Plansee Group. Die Transaktion ist die größte in der Unternehmensgeschichte. Über den Umfang der übernommenen Anteile und finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Die Plansee Group hält Optionen, die restlichen Anteile an Ceratizit innerhalb der nächsten Jahre zu erwerben.

„Unser Ziel ist es, eine vollständig integrierte Unternehmensgruppe für die Herstellung und Verarbeitung der Werkstoffe Molybdän und Wolfram zu schaffen“, so Karlheinz Wex. Wesentliche Bausteine dafür sind die klar positionierten Unternehmensbereiche Plansee Hochleistungswerkstoffe (Produkte aus Molybdän- und Wolframmetall) und Ceratizit (Hartmetallwerkzeug aus Wolframkarbid) sowie eine langfristig gesicherte Versorgung mit Rohstoffen.

Synergiepotenziale sieht Karlheinz Wex in der Wolfram-Rohstoffversorgung, in der engen Zusammenarbeit bei Digitalisierungsprojekten und in den Servicebereichen. Details dazu werden in den kommenden Monaten erarbeitet.

Die Ceratizit ist im Jahre 2002 nach der Fusion des österreichischen Unternehmens PlanseeTizit mit dem Luxemburger Unternehmen Cerametal entstanden. An dem Joint-Venture war die Plansee Group mit 50 Prozent beteiligt. Seit der Fusion hat Ceratizit seinen Umsatz verdreifacht und sich zu einem führenden Unternehmen in der Hartmetallbranche entwickelt.

Über die Plansee Group

Mit den Unternehmensbereichen Plansee Hochleistungswerkstoffe, Ceratizit und Global Tungsten & Powders sowie der Beteiligung an Molymet ist die Plansee Group eines der weltweit führenden pulvermetallurgischen Industrieunternehmen.

Die Plansee Group ist auf die Werkstoffe Molybdän und Wolfram spezialisiert und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Erzkonzentrat bis zu kundenspezifischen Werkzeugen und Komponenten.

Das Portfolio umfasst mehr als 75.000 verschiedene Produkte und Werkzeuge. Damit ermöglicht die Plansee Group Hightech-Geräte des täglichen Bedarfs wie Smartphones ebenso wie nachhaltige und effiziente Lösungen für die Mobilität, die Energieversorgung und die industrielle Fertigung.

Die Plansee Group erzielte im Geschäftsjahr 2019/20 mit 7.606 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 1,38 Milliarden Euro.

Im Portfolio der Plansee Group (alle Beteiligungen mit mehr als 20 Prozent zusammengerechnet) wurde ein Umsatz von 2,9 Milliarden Euro mit 13,796 Mitarbeitern erzielt.

Das Geschäftsjahr endet mit dem letzten Februartag.