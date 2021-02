D’Horesca freet déi direkt Ouverture vun den Terrassen, fir d’Ouverture vum Secteur de 15. Mäerz ze preparéieren.

Horesca fuerdert en direkt Opmaache vun den Terrassen

Mam gudde Wieder géifen d’Leit sech dobaussen treffen, dacks ouni Reegelen ze respektéieren an ouni datt eng Kontroll méiglech wier.

Wären da kleng Dëscher op den Terrassen net besser wéi grouss Gruppen am ëffentleche Raum?, freet d’Federatioun vun de Restaurateuren a Cafetieren.

D’Terrasse sollten direkt opgoen an de Verbuet, fir Alkohol dobaussen ze drénken, soll opgehuewe ginn. D’Infektioune géife klammen, obwuel d’Restauranten zanter iwwer 3 Méint zou sinn.

Fir d’Horesca schéngt et kloer, datt d’Caféen, Restauranten an Hotellen net de Grond sinn, datt de Virus sech verbreet.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Horesca

Mëttelstandsminister: Ouverture ass onméiglech, wéinst Hausse vun den Zuelen



Vum Mëttelstandsminister Lex Delles kënnt eng kloer Ofso zur Fuerderung vun der Horesca-Federatioun. Et wier onméiglech, aktuell eng Ouverture ze maachen, well d’Covid-Zuelen am Moment eropginn, sou de liberale Minister op Nofro hin. Hie versteet de Point de vue vun der Horesca-Federatioun, datt Leit sech bei guddem Wieder versammelen an d’Gestes barrièren net onbedéngt respektéieren.

Mä de Lex Delles sot, d’Reegele wiere kloer an et wier net, well e puer Leit sech net un d’Reegele géingen halen, datt een et elo muss anescht maachen. De Minister huet dowéinst nach emol den Appell gemaach fir sech méi ewéi virdrun nach un d’Reegelen ze halen.