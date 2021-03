Tëscht Mäerz 2020 an Februar 2021 goufen am ganzen 985,3 Milliounen Euro u chômage partiel hei am Land ausbezuelt.

"De Chômage partiel huet gehollef, eng Partie Betriber iwwer Waasser ze halen, mä dat ass keng Garantie, datt dat och 2021 wäert de Fall sinn." Dat sot den Aarbechtsminister Dan Kersch e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz, op där hien de Point gemaach huet iwwert d'Kuerzaarbecht a Changementer presentéiert huet, déi vum Mee u gëllen.

Band Chomage partiel / Reportage Claudia Kollwelter

Virun der Kris hunn an der Moyenne 18 Betriber de Mount vum Chômage partiel profitéiert, wat eng Zomm vun 635.000 Euro ausgemaach huet. Haut sinn et an der Moyenne 49 Milliounen Euro de Mount an zanter dem Ufank vun der Kris hu ronn 15.380 Betriber eng Demande op Kuerzaarbecht gemaach. De Gros dovun aus dem Commerce, der Konstruktioun an dem Horeca-Secteur. Aktuell kënnen déi net vulnerabel Secteure bis zu 15 Prozent vun den Aarbechtsstonnen indemniséiert kréien. Dat ännert vum Mee un, erkläert den Aarbechtsminister Dan Kersch:



Déi Betriber kënne just nach 10 Prozent vun hiren Aarbechtsstonnen iwwert de Chômage partiel ofwéckelen. An déi vulnerabel Betriber aus dem Horeca, Evenementiel an Tourismus just nach 50 Prozent vun hiren Aarbechtsstonnen iwwert de chômage partiel ofwéckelen. Mat der Bedéngung allerdéngs, datt se dann keng Leit méi dierfen entloossen.



Et ginn awer eng Partie Ausnamen:



Déi Konditioune kënnen ausser Kraaft gesat ginn, wann een entweder e plan de redressement presentéiert, e plan maintien de l'emploi oder en accord interprofessionnel.



Zil wier et, fir souvill Betriber wéi méiglech virun Faillite ze retten, souvill Aarbechtsplazen z'erhalen, a Betriber Zäit ze ginn, sech op nei Situatiounen anzestellen. Bis Juni 2021 wier de chômage partiel elo mol vun der Regierung garantéiert, huet den Aarbechtsminister ënnerstrach, deen awer dovun ausgeet, datt een och doriwwer eraus wäert drop zréck gräifen:



Vläicht méi selektiv, méi zilorientéiert a manner flächendeckend, wéi dat haut de Fall ass. Mä et wäert mat Sécherheet e wichtegt Instrument bleiwen, fir eis Ekonomie ze schützen an ze stäerken.



De Chômage partiel géif bannent 2 bis 4 Wochen ausbezuelt ginn, wann d'Bedéngungen dann och erfëllt sinn. Dacks géif awer en Decompte feelen oder d'Deklaratioun bei der Sécurité sociale, huet den Dan Kersch nach präziséiert.