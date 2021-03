E Méindeg am Nomëtteg huet d'Nordspidol dës Informatioun per Communiqué matgedeelt.

De Verwaltungsrot vum Nordspidol huet eng Plainte géint X beim Parquet deposéiert, dat wéinst eventuellen Irregularitéiten, déi bei der interner Impfcampagne gemellt goufen. Dat huet d’Nordspidol e Méindeg matgedeelt.

Mat der Plainte wéilt de Verwaltungsrot vum Nordspidol garantéieren, datt eng onofhängeg an objektiv Enquête ka gemaach ginn. Fir ze verhënneren, datt et zu Irregularitéite kënnt a sécherzestellen, datt all d’Richtlinne vun der Santé respektéiert ginn, engagéiert sech d’Nordspidol och, konkret Mesuren op d’Been ze stellen. Den Direkter géing d’Iwwerwaachungsmesurë stäerken.

PDF: Schreiwes vum CHdN