Et huet een d'Äerm eropgekrämpelt a sech ville Punkten ugeholl. Där Iwwerzeegung ass ee beim gro vun de Parteien an der Chamber beim Thema Police.

Och wann et deem een oder aneren ze laang gedauert huet... E Méindeg huet de Minister fir bannenzeg Sécherheet, Henri Kox, säin Zukunftsplang fir d'Police Grand Ducale och der Chamber presentéiert.

Police an der Chamber - Reportage Tim Morizet

Op der Säit vun der Majoritéit ass ee sécher optimistesch, och wann een zougëtt, datt vill Aarbecht déi nächst Joren op Minister a Chamber zoukommen, esou déi gréng Deputéiert a Presidentin vun der zoustänneger Kommissioun, d'Stéphanie Empain: "Et huet een d'Gefill, datt all Chantier elo grad gläichzäiteg op den Dësch kënnt an awer eng gutt Dynamik do ass, fir alles unzegoen. Et muss ganz vill gemaach ginn. Dat geet vun der Digitalisatioun, dem Visopol, de Rekrutement, d'Zesummenaarbecht mat den Gewerkschaften, d'Zesummenaarbecht mat den Agents Municipaux, oder och de "Platzverweis". Ech hunn net d'Gefill, datt jee eng Kéier esou vill Punkten um Dësch louchen."

De gréisste Sträitpunkt bléift awer de Rekrutement. Wärend en Minister sech optimistesch weist, gleeft ee bei der CSV net un dat 200-Wonner. Den CSV-Deputéierten, Léo Gloden: "Menger Meenung no kréien se dat net hin, well vill Facteuren net a Consideratioun geholl goufen, ewéi d'Pensiounen, de Congé Parentale oder de Congé de Maladie. Et ass haut scho schwéier 2 bis 3 Patrullen ze besetzen a verschiddene Regiounen. Ech fäerten, datt trotz den Efforten déi gemaach ginn, et nach eng Zäitchen dauert, bis datt et zu Verbesserunge kennt."

Et wier een zefridden doriwwer, datt de Minister géif consideréieren, eng Sektioun fir Securitéit an de Schoulen unzebidde fir Jugendlecher, déi sech op esou e Beruff wëllen orientéieren, sief dat als Polizist, Agent am Prisong oder Agent Municipale, d'Méiglechkeet huet, sech fréizäiteg op esou eng Karriär virzebereeden.

D'Mesure vum laang diskutéierte Platzverweis, geet der CSV awer nach net wäit genuch: "De Minister wëll leider de Platzverweis limitéieren op privat Accèse vun den Haiser. Dat geet net duer. Dacks huet ee jo Hausdieren, déi direkt un den Domain public grenzen, sief et un den Trottoire oder eng Foussgängerzon an da kritt een dee Problem net behuewen."

Den Drock vun der ëffentlech Säit, dem Public, ass, a gëtt ëmmer méi grouss – et wier ee forcéiert ze reagéieren esou och d'Reaktioun vun der ADR. Et misst een d'Police iwwerall ,wou et nëmme geet, entlaaschten. Sief et beim Gefaangenentransport, oder: "Virun allem d'Violence Domestic muss anescht ugepaakt ginn. Do misst als éischten Intervenant en Samu Sociale agefouert gi fir, datt d'Police net direkt muss kommen. Meeschtens sinn dat Saachen déi net direkt eng Interventioun vun der Police rechtfäerdegen, mee eng Berouegung vun der Situatioun – eng al Iddi vun der Caritas."

Esou der Fernand Kartheiser. Ma och d'Regionaliséierung géif weiderhin e grousse Problem duerstellen: "Déi Regionaliséierung vun de Kommissariater geet an déi falsch Richtung. Wann een um Land eppes huet dann dauert et Deels ganz laang bis, datt Police op der Platz ass. Et sinn net vill Patrullen an se sinn all eloignéiert. Do gëtt et e grouss Chantier."

Et géif een hoffen, datt de Rekrutement dës Situatioun an Zukunft entspaant. Mee et misst och weider un der Struktur geschafft ginn. De Polizist bréicht och méi Kompetenzen. Dozou géif natierlech och de Platzverweis, esou d'ADR, gehéieren, ma och de Kontroll vun de Cartes d'identités.