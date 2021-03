An de leschten Deeg ware mer vun der Sonn nawell gutt verwinnt ginn, e Mëttwoch soll d'Wieder awer nees liicht ëmschloen.

Dann erreechen eis nämlech Stëbspartikelen aus der Sahara. Geféierlech ass dat net, ma d'Sonn weist sech manner an et läit och eng niwweleg Atmosphär an der Luucht. Allerdéngs wäert de Sahara-Stëbs déi allgemeng Loftqualitéit beaflossen duerch eng méi héich Konzentratioun un Aerosolen, déi op den Niveau 1 wäerte klammen.

Kleng Erklärung: Bei enger optescher Déckt vun 0.1 ass den Himmel kloer mat maximaler Visibilitéit, beim Niveau 1 gëtt den Himmel dréif.

D'Loftmassen aus der Sahara si keen onübleche Phenomen. Am Duerchschnëtt zitt de Wüstestëbs 5 bis 15 Mol d'Joer aus der Sahara iwwer Marokko eriwwer an Europa. Virun allem awer am Fréijoer an am Summer.

Previsiounen

Aktuell si mer jo vun engem Héich iwwer Mëtteleuropa verwinnt, deen e Mëttwoch wéi gesot mat Sahara-Stëbs ugeräichert ass. D'Nuecht bleift stärekloer. En Donneschdeg da wäert d'Wieder ëmschloen an et erreecht eis eng Kalfront aus Nordeuropa, déi och Reen mat sech bréngt. Am Dag sinn nach Héchstwäerter tëscht 8 an 12 Grad dran.

De Freideg soll nees méi dréche ginn, mat am Ufank vum Dag nach Reen, duerno awer e bësse méi Sonn. Dobäi kënnt awer kal Loft aus Nordosten an et gi just nach 5 Grad maximal.

De Weekend bleift et frëndlech, mat moies Frascht an nomëttes bis zu 6 Grad.