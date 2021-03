Zanter engem Joer géif Corona dominéieren. Eng Rei Problemer hätte sech duerch d’Pandemie nach weider zougespëtzt, esou d'Féduse an engem Pressecommuniqué.

Besonnesch op den ënneschte Klasse vum Secondaire général – dem fréieren Technique – géif de Schong gewalteg drécken. Zanter der Rentrée 2017/18 an enger Reform géif et op deene Klassen eng quasi automatesch Promotioun ginn. Et géif ee weider kommen ouni dat néidegt Wëssen. D’Orientatiounskritäre wären och onverständlech a sou géif een op 5e landen an dacks virun zouenen Diere stoen.

D’Féduse schwätzt vun desastréisen Auswierkunge vun där Reform. D’Gewerkschaft wëll net weider op de Post-Corona-Zäitalter vertréischt ginn, mä an engem Aarbechtsgrupp u Verbesserunge matschaffen.

Den Educatiounsminister hätt geäntwert, et wär ee ronderëm d’Auer just mat Corona beschäftegt. D’Féduse bemierkt awer, iwwert de leschte Summer wär genuch Zäit gewiescht, fir ënnert anerem zwee Gesetzprojeten auszeschaffen, mam Zil Direkteschposten an der ëffentlecher Schoul zukünfteg mat Leit aus dem Privatsecteur kënnen ze besetzen.