En date du 14 mars 2021, le navire Bourbon Evolution 802 battant pavillon luxembourgeois a fait l’objet d’une attaque de pirate dans les eaux internationales au large du Nigéria. Composé de 21 personnes, l’équipage du navire a immédiatement donné l’alerte et s’est réfugié, en application des procédures de sûreté, dans la «citadelle» renforcée, espace permettant la mise en protection du personnel pendant une telle attaque. Deux navires de patrouille en opération dans la région ont pu rapidement intervenir et regagner le navire attaqué mettant en fuite la dizaine de pirates et permettant à l’équipage de sortir sain et sauf de l’incident. Les autorités luxembourgeoises ont été informées de cette attaque par le groupe Bourbon et ont suivi l’évolution de la situation jusqu’à la libération de l’équipage grâce à des contacts réguliers avec l’armateur et les autorités français.