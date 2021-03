RTL-Informatiounen no huet de Claude Schummer effektiv probéiert, eng privat Impfstrategie parellel zur Regierung ze lancéieren.

Nodeems de Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman zënter enger Woch net méi um Büro war, gëtt kloer, wéi et zum Konflikt tëscht dem Claude Schummer an dem Spidolsgrupp koum. RTL-Informatiounen no huet de Claude Schummer effektiv probéiert, eng privat Impfstrategie parallel zur Regierung ze lancéieren, ouni datt dës dovunner Bescheed gewosst hätt.

Fir dës eegen Campagne, déi net vum Verwaltungsrot ofgeseent war, ze realiséieren, sollt - eisen Sourcen no, am Ausland Vaccin kaf ginn, fir dono zesumme mat enger Entreprise aus dem Assurancësecteur Leit privat ze impfen – en Element, dat bis elo nach net bekannt war.

Dës Demarchen wieren, weidere Sourcen no, vum Generaldirekter Schummer eleng, also ouni d’Wësse vum Verwaltungsrot, gemaach ginn.

Fir de CA schéngt dësen Alleingang sou inakzeptabel an net ze toleréieren gewiescht ze sinn, datt an der ausseruerdentlecher Sëtzung de leschte Mëttwoch decidéiert gouf, sech vum Claude Schummer ze trennen.

Offiziell gouf dës Decisioun jo vun HRS net confirméiert, et huet just geheescht, datt de Claude Schummer zënter elo enger Woch net méi op sengem Posten um Kierchbierg war.

Eisen Informatiounen no dierft et drop erauslafen, datt sech den Nach-Direkter vun den HRS-Spideeler an de Patron HRS hire Kontrakt mateneen opléise wäerten.

Rumeuren, datt 100.000 Dosisse Anti-Covid-Vaccin bei Pfizer bestallt gi wären, huet dës Firma dem Tageblatt géigeniwwer jo ewell virum Weekend dementéiert gehat. Et hätte wuel informell Gespréicher mam Claude Schummer ginn, ouni datt awer eng Commande gemaach gi wier.

Allerdéngs huet de Generaldirekter eise Sourcen no awer och nach op anere Plaze probéiert, un de begierten Impfstoff ze kommen.

D’Dokter- an Zänndokteschassociatioun AMMD hat e Mëttwoch, éier déi rezent Virfäll bekannt waren, an engem éischter kryptesche Communiqué dës Initiativ fir Vaccinen ze kafen an och zum Beispill kënne Frontalieren z.B. ze impfen, begréisst, awer se als Demarche vun HRS bezeechent.

Den Hôpitaux Robert Schuman hirersäits war et d’lescht Woch wichteg, ze betounen, datt de Mëssel mam Claude Schummer näischt mat de virzäitegen Impfungen vun dräi CA-Memberen ze dinn hat, déi jo fir héich Wellen net nëmmen an de Medie gesuergt hat.

Dat lescht Wuert an der causa Schummer ass allemol nach net geschwat. De facto ass de Robert Schuman Spidolsgrupp mat sengen iwwer 2.200 Mataarbechter an iwwer 300 Dokteren dann och lo op der Sich no engem neie Chef.

De Claude Schummer ass zënter Januar 2017 Generaldirekter vun HRS. Do virdru war de Medezinner 10 Joer Generalsekretär vun der AMMD.