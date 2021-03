“Paakt Är Saachen, an 20 Minutte sidd Dir fräi”... Eng Nouvelle, iwwer déi e Prisonéier sech eigentlech freeë misst...

Wann dës Nouvelle allerdéngs onerwaart kënnt, ee wéineg Sue, keen Iwwerdaach a kee Plang huet, ass dat eng aner Saach. Esou ass dëst viru Kuerzem zu Lëtzebuerg geschitt.

Den 11. Februar ass en äisege Wanterdag. Nuets sollen et -12 Grad ginn. Am spéiden Nomëtteg kritt de Jérôme Metzger am Prisong eng onerwaart Nouvelle: "Du hues 20 Minutten Zäit, an 20 Minutte muss du goen. Du bass entlooss."

De Mann fält aus alle Wolleken. Hien hat net gefrot fir éischter fräi ze kommen. Sengem Plang no sollt hien déi aner Woch op Giwenech an den hallef oppene Strofvollzuch kommen, fir sech op d’Enn vu senger Strof am August virzebereeden. Lo ass hien op emol fräi... a verluer...

Wat stécht hannert der onerwaarter, fréizäiteger Entloossung?

Dem Jérôme Metzger seng stënterlech Entloossung aus dem Prisong hätt mat enger sougenannter "Confusion de peines" ze dinn. Dat erkläert säin Affekot, de Me Philippe Stroesser.

Gëtt eng Persoun wéinst e puer Delikter zu verschiddene Prisongsstrofe verurteelt, kënnt et vir, datt just di héchst Strof zréckbehale gëtt. Dovunner ofgerechent gëtt d’Untersuchungshaft, déi den Detenu wéinst de verschiddenen Affäre schonn hanner Gitter verbruecht huet.

Dës Berechnunge wären heiansdo ganz komplex, seet de Maître Philippe Stroesser. Ma heiwéinst war dem Jérôme Metzger seng Fräiloossung schonn op den 28. Abrëll ugesat. An net, wéi hie geduecht hat, am August.

D’Schlëssel-Element

Den 11te Februar gëtt um Geriicht e weidert Urteel an enger anerer Affär géint de Jérôme Metzger gesprach. Hei kritt hie keng Fräiheetsstrof, mee 240 Stonne gemengnëtzeg Aarbecht. Alt nees gëtt d’Untersuchungshaft vun der aktueller Prisongsstrof ofgerechent.

Dobäi kënnt eraus, datt de Verurteelten seng Prisongs-Strof ofgesat huet an nach de selwechten Dag muss fräi gelooss ginn. D’Decisioun wär absolutt richteg gewiescht, seet de Maître Stroesser. De Problem wier eben, datt säi Mandant net dorop virbereet gewiescht wär.

Wouhinner?

Fir de Jérôme Metzger ass déi stënterlech, onvirbereet Fräiloossung matten am äisege Wanter, ouni Famill a Plaz fir hinzegoen, eng Katastroph. Seng Assistante sociale vum SCAS hätt him geroden, an der Wanteraktioun ze schlofen.

"Wat am Fong keng Solutioun ass. Well de Problem ass, do bass du mat 200 Leit an engem Raum. Wanns de eng Zäit agespaart bass, verdréis Du d’Leit net méi wierklech.”

Déi aner Optioun wär dee méi klengen Nuetsfoyer vum Drogekonsumraum Abrigado. Eigentlech déi falsch Plaz fir e fréieren Drogenofhängegen: "Wann der eng Kéier Problemer hat an du gesäis esou Leit... dach, du kanns een Dag nee soen... den zweeten Dag sees de, ah, weess de wat, an der Situatioun wou’s De bass... Dann hëls de eppes. An dann ass de Problem dee selwechten, wéi virun 2 Joer."

Den zoustännege Service SCAS betount allerdéngs, et hätt een de Mann net an den Abrigado geschéckt, mee him eng Jugendherberg uginn a Suen dofir iwwerwisen.

D’Ausnam...

Vun der Prisongsverwaltung heescht et, dem Jérôme Metzger seng stënterlech Entloossung wär eng Ausnam. Ee vun zwee Fäll bannent dem leschte Joer.

En Eenzelfall jo, an awer stellvertriedend fir eng Rei anerer, déi am Prisong net genuch op eng sozial Integratioun an en neit Liewen a Fräiheet virbereet ginn. Seet eng ASBL déi sech fir besser Haftkonditiounen zu Lëtzebuerg asetzt. Si hätten all

Dem Jérôme Metzger seng stënterlech Entloossung wär eng Ausnam. Ee vun zwee Fäll bannent dem leschte Joer. Heescht et vun der Prisongsverwaltung.

En Eenzelfall jo, an awer stellvertriedend fir eng Rei anerer, déi am Prisong net genuch op eng sozial Integratioun an en neit Liewen a Fräiheet virbereet ginn. Seet eng ASBL déi sech fir besser Haftkonditiounen zu Lëtzebuerg asetzt.

Grégory Fonseca – a.s.b.l. eran, eraus... an elo?: "Mir hu, kéint ee soen, all Woch Leit, déi eis kontaktéieren. Déi aus dem Prisong entlooss gi sinn, an d’kaalt Waasser geheit gi sinn an elo op der Sich sinn no enger Wunneng.”

Den hallef oppene Strofvollzuch zu Giwenech wär eng gutt Saach, grad esou wéi de Programm Défi-Job deen do ugebuede gëtt. Ma d’Plaze bei der Initiative wäre limitéiert. De sozialen Encadrement vun Ex-Prisonéier vum SCAS wier nach ausbaufäeg, seet d’ASBL. Déi eng “Maison de Transition” fuerdert. Eng Struktur wou Ex-Detenuen no hirer Prisongsstrof hikommen, wa se keng Wunneng hunn.

De Jérôme Metzger hat sech säi Liewen a Fräiheet anescht virgestallt. Hien hat op en Nei-Start gehofft. A fillt sech eleng gelooss.